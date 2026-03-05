Condenan a más de 40 años al pastor que abusó de su hijastra en Caldas: esta fue la pena que recibió

Un juez condenó a 43 años y seis meses de prisión al pastor cristiano José Erley Ramírez Garcés, tras hallarlo responsable de retener y abusar sexualmente de su hijastra, menor de edad, en hechos ocurridos en la vereda San Andrés, zona rural de Chinchiná, en el departamento de Caldas.
El proceso judicial se originó en abril de 2025, cuando el caso sacudió al país por la difusión de un video grabado por habitantes del sector. En las imágenes se veía a la víctima escapar de la casa donde permanecía retenida, corriendo descalza por un camino destapado mientras intentaba cubrir su cuerpo con una sábana. Detrás de ella, el hombre la perseguía.