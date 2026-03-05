Condenan a más de 40 años al pastor que abusó de su hijastra en Caldas: esta fue la pena que recibió

El proceso judicial se originó en abril de 2025, cuando el caso sacudió al país por la difusión de un video grabado por habitantes del sector. En las imágenes se veía a la víctima escapar de la casa donde permanecía retenida, corriendo descalza por un camino destapado mientras intentaba cubrir su cuerpo con una sábana. Detrás de ella, el hombre la perseguía.

Un juez condenó a 43 años y seis meses de prisión al pastor cristiano José Erley Ramírez Garcés , tras hallarlo responsable de retener y abusar sexualmente de su hijastra, menor de edad, en hechos ocurridos en la vereda San Andrés, zona rural de Chinchiná , en el departamento de Caldas .

La menor, de 13 años para entonces, logró huir tras un descuido de su agresor y comenzó a pedir ayuda a gritos, lo que alertó a vecinos de la zona. Uno de ellos fue Diego Osorio, quien al escuchar los llamados de auxilio decidió acercarse para verificar lo que ocurría.

Inicialmente, creyó que se trataba de una discusión doméstica, pero al percatarse de la gravedad de la situación, se unió a otros habitantes del sector para auxiliar a la víctima y tratar de detener al agresor, que en ese momento intentaba escapar.

Ramírez emprendió la huida en una camioneta, pero durante el recorrido perdió el control del vehículo y terminó accidentándose. Después intentó esconderse en una zona de guaduales ubicada entre Santa Rosa de Cabal y Chinchiná, donde finalmente fue localizado por miembros de la comunidad.

“En un paraje entre Santa Rosa y Chinchiná violó a una niña y ya la iba a asesinar, a la niña la tenía amarrada del cuello con un lazo, la iba a ahorcar; al lado encontraron una pulidora, parece que la iba a descuartizar y la iba a enterrar. La niña, gracias a Dios, cuando el tipo la tenía amarrada, en un descuido, se tiró por una ventana y logró escaparse”, dijo en su momento, Orbilio Maya, un líder social de Santa Rosa de Cabal.

Antes de que llegaran las autoridades, varios habitantes lo retuvieron y lo agredieron, por lo que la Policía tuvo que intervenir para evitar un linchamiento. El hombre fue trasladado inicialmente a un centro médico en Pereira debido a las lesiones que presentaba y posteriormente quedó a disposición de la justicia.

Durante el proceso judicial se estableció que la víctima permanecía sometida a violencia y amenazas. Según su relato, el agresor incluso habría preparado un lugar donde pretendía ocultar su cuerpo, lo que aumentó el temor por su vida.

Tras valorar las pruebas, el juez lo declaró culpable de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y secuestro agravado, delitos por los que deberá cumplir la condena en prisión.

Mientras tanto, la víctima continúa vinculada a procesos de atención psicológica orientados a su recuperación emocional. Su madre también participa en las medidas de acompañamiento y reparación debido al impacto que el caso tuvo en la familia.

La valentía de la joven al escapar y buscar ayuda fue determinante para que el agresor fuera capturado y posteriormente llevado ante la justicia.