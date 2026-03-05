¿Debe continuar Diego Arias en Nacional? Un debate que va más allá de la eliminación

La eliminación de Atlético Nacional de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios reabrió un debate que aparece cada vez que el equipo fracasa en una instancia decisiva: ¿debe seguir Diego Arias como entrenador del conjunto verdolaga? Tras una derrota de este calibre siempre resulta fácil buscar responsables y pedir cambios inmediatos. Sin embargo, la decisión de mantener o no al técnico debería tomarse con cabeza fría por parte de la dirigencia, analizando no solo el resultado reciente, sino también el contexto y el proceso. La crisis internacional de Nacional no comenzó con Arias. Desde 2017 el club ha acumulado decepciones fuera del país, con distintos entrenadores en el banquillo, algunos de mayor experiencia y prestigio que otros. Ninguno ha logrado devolver al equipo a la élite continental.

Esto demuestra que el problema no puede atribuirse exclusivamente al actual entrenador. Hay factores estructurales, deportivos y administrativos que también han influido en la falta de resultados en torneos internacionales. No obstante, el partido frente a Millonarios sí dejó una imagen preocupante en el plano técnico. La diferencia entre los cuerpos técnicos fue evidente y el entrenador azul, Fabián Bustos, terminó dándole un claro repaso táctico a Arias. El equipo verdolaga nunca encontró respuestas dentro del campo. Hubo una mala gestión de la nómina, con varios referentes que llegaron al partido sin el nivel esperado. Alfredo Morelos, que venía siendo uno de los más destacados, terminó desentonando. El único que mostró un leve repunte fue Nicolás Rodríguez, mientras que el técnico sigue sin encontrar soluciones claras en los extremos y la defensa continúa siendo un punto vulnerable. Otro aspecto que generó preocupación fue la imagen que dejaron los jugadores durante el partido. En un momento captado por la transmisión, varios futbolistas parecían no prestar atención a las indicaciones del entrenador durante una pausa del juego. Más allá de que un episodio aislado no define una relación, la escena reforzó la percepción de que al equipo le falta un líder fuerte desde el banquillo: alguien capaz de ordenar, motivar y transmitir autoridad en momentos de presión. Los números respaldan, pero los resultados decisivos no En términos estadísticos, la campaña de Arias no es negativa. En 29 partidos dirigidos acumula 17 victorias, 6 empates y 6 derrotas, para un rendimiento del 65,5 %. Cifras que, en cualquier análisis frío, respaldarían su continuidad. Sin embargo, el problema aparece cuando se analizan los momentos decisivos. El equipo falló en los cuadrangulares del semestre pasado y ahora quedó eliminado en la Copa Sudamericana. Esa incapacidad para responder en partidos clave es la gran cruz que pesa sobre el actual proceso.

¿El problema es solo el técnico? También es válido preguntarse si un cambio de entrenador solucionaría realmente los problemas del club. Dentro del análisis también aparecen otros señalados, como el director deportivo Gustavo Fermani, responsable de la planificación deportiva, además de varios jugadores referentes que tampoco han respondido cuando el equipo más los necesita. Es decir, la crisis parece ser más profunda que una sola figura en el banquillo. Aun así, hay un factor clave: la relación con la afición. La eliminación generó una nueva ruptura con los hinchas y la confianza en el proyecto de Arias se encuentra debilitada. En ese contexto, un cambio de entrenador podría servir como un nuevo punto de partida para recuperar el respaldo de la tribuna.