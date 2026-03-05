Él es Rodrigo Contreras, el héroe de Millonarios para eliminar a Nacional de Sudamericana

Fue tan eficaz y épico lo que hizo el delantero de Millonarios Rodríguez Contreras ante Atlético Nacional, que en las redes sociales el jugador argentino sigue siendo tendencia tras el juego que su equipo se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana-2026. En el Estadio Atanasio Girardot, el jugador que nació hace 30 años en Tucumán anotó dos sensacionales goles en la victoria 3-1 ante el verde de Antioquia el miércoles en la noche. El primero, cuando tan solo iban 21 minutos de partido, y desde su área, le ganó la posición a William Tesillo, luego se sacó a un rival y remató de larga distancia para colgar a David Ospina, quien estaba bastante salido de su arco. El segundo, para sellar la clasificación, al 75’, tras un rechazo de su compañero Sergio Mosquera, le ganó en velocidad a Jorman Campuzano y tras su remate volvió a vencer a Ospina. “Nunca había hecho un gol de esa magnitud. Ya lo había intentado hace poco en el torneo y el arquero me lo sacó, y también lo había intentado en Chile. Había visto a Ospina adelantado desde el inicio del partido. Me dije que en el momento en que me quedara la pelota iba a patear desde mitad de cancha, y por suerte se me dio. Fue un bonito gol que me quedará en la memoria”, indicó Contreras.

“El partido que hizo, la forma, su entrega, lo que exigió al rival, hizo realmente un partidazo, a un nivel bastante alto”, comentó sobre Rodrigo el entrenador de Millos, el también argentino Fabián Bustos. Desde su llegada a Millonarios, Contreras, quien dijo que venía de superar un problema muscular antes de este juego, ya suma cuatro anotaciones. Vea: VIDEO I Así fue el golazo de más de mitad del campo que Millonarios le anotó a Nacional en Copa Sudamericana “La verdad, estoy muy contento. Millonarios en los últimos ocho partidos había perdido apenas uno aquí y siempre había sido superior. Ahora fue uno más. La verdad es que estábamos tranquilos, sabíamos que tenemos un grandísimo equipo y un gran grupo humano. Cada vez estamos entendiendo más la idea que tiene el profe. Veníamos con mucha confianza”, señaló Contreras tras el partido.