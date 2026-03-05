x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Él es Rodrigo Contreras, el héroe de Millonarios para eliminar a Nacional de Sudamericana

El delantero de 30 años marcó doblete en el Atanasio en el triunfo 3-1 de su equipo ante Nacional.

  • Rodrigo Contreras suma cuatro goles desde su llegada a Millonarios. FOTO X SUDAMERICANA
    Rodrigo Contreras suma cuatro goles desde su llegada a Millonarios. FOTO X SUDAMERICANA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 59 minutos
bookmark

Fue tan eficaz y épico lo que hizo el delantero de Millonarios Rodríguez Contreras ante Atlético Nacional, que en las redes sociales el jugador argentino sigue siendo tendencia tras el juego que su equipo se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana-2026.

En el Estadio Atanasio Girardot, el jugador que nació hace 30 años en Tucumán anotó dos sensacionales goles en la victoria 3-1 ante el verde de Antioquia el miércoles en la noche. El primero, cuando tan solo iban 21 minutos de partido, y desde su área, le ganó la posición a William Tesillo, luego se sacó a un rival y remató de larga distancia para colgar a David Ospina, quien estaba bastante salido de su arco.

El segundo, para sellar la clasificación, al 75’, tras un rechazo de su compañero Sergio Mosquera, le ganó en velocidad a Jorman Campuzano y tras su remate volvió a vencer a Ospina.

“Nunca había hecho un gol de esa magnitud. Ya lo había intentado hace poco en el torneo y el arquero me lo sacó, y también lo había intentado en Chile. Había visto a Ospina adelantado desde el inicio del partido. Me dije que en el momento en que me quedara la pelota iba a patear desde mitad de cancha, y por suerte se me dio. Fue un bonito gol que me quedará en la memoria”, indicó Contreras.

“El partido que hizo, la forma, su entrega, lo que exigió al rival, hizo realmente un partidazo, a un nivel bastante alto”, comentó sobre Rodrigo el entrenador de Millos, el también argentino Fabián Bustos.

Desde su llegada a Millonarios, Contreras, quien dijo que venía de superar un problema muscular antes de este juego, ya suma cuatro anotaciones.

Vea: VIDEO I Así fue el golazo de más de mitad del campo que Millonarios le anotó a Nacional en Copa Sudamericana

“La verdad, estoy muy contento. Millonarios en los últimos ocho partidos había perdido apenas uno aquí y siempre había sido superior. Ahora fue uno más. La verdad es que estábamos tranquilos, sabíamos que tenemos un grandísimo equipo y un gran grupo humano. Cada vez estamos entendiendo más la idea que tiene el profe. Veníamos con mucha confianza”, señaló Contreras tras el partido.

“Apuntaba a este partido. Era uno de los más importantes del año, para poder entrar a la fase de grupos de la Sudamericana, que es muy importante para el club. Millonarios es muy grande, es el equipo más grande de Colombia y creo que es un gigante dormido. Poco a poco lo vamos a ir levantando. Creo que tiene que volver a pelear torneos internacionales, porque este equipo lo merece”, agregó el delantero, quien fue criticado en el Atanasio por su manera de celebrar.

Le puede interesar: Fracaso verde: Nacional invirtió millones y quedó fuera en el primer partido de la Sudamericana ante Millonarios

“Quiero que sepan que yo no soy un jugador que cargue al rival o la gente. Es un festejo con mi hijo. Si ustedes ven otros festejos míos, siempre es así. Miré a la cámara para la foto y que me quede de recuerdo para mostrárselo a él. No soy un jugador que provoque, respeto a los colegas, se lo dediqué fue a mi hijo”, reiteró el delantero ante los micrófonos.

Rodrigo es hijo de Carlos Alberto Contreras, quien también fue futbolista, y representó a San Martín de Tucumán, Atlético Tucumán, Atlético de Rafaela y Ferro Carril Oeste.

Rodrigo debutó como profesional en 2012, con San Lorenzo, y representó luego a Gimnasia y Esgrima (2013-2015). En ese 2015 fue campeón con la Selección Argentina en el Sudamericano sub-20 en Uruguay.

También pasó por Sporting Braga (2016), Quilmes (2017), Arsenal de Argentina (2017), Antofagasta (2018), Necaxa (2019), Aldosivi (200-2021), Defensa y Justicia (2021), Platense (2022), Antofagasta (2023), Everton de Chile (2024) y Universidad de Chile (2025).

Siga leyendo: ¿Se acabó la era de Diego Arias en Atlético Nacional? “No es el momento de tomar decisiones apresuradas”, dijo

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida