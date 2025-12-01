x

A juicio alias El Hermano, implicado en el asesinato del senador Miguel Uribe

Habría sido quien vendió uno de los celulares utilizados para coordinar el atentado, con el fin de intentar desviar la atención de las autoridades.

    William Fernando González Cruz, alias El Hermano. Foto: captura de video y Colprensa
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

En las últimas semanas, la Fiscalía ha acelerado varios procesos de alto impacto nacional, entre ellos los avances en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Una de esas decisiones fue llamar a juicio a William Fernando González Cruz, alias El Hermano, uno de los hombres señalados de coordinar el ataque.

Según la investigación, González habría asistido a reuniones de planeación del atentado junto a Elder José Arteaga, alias El Costeño. Además, el día del ataque se habría estacionado en un vehículo a pocas cuadras del parque El Golfito, donde ocurrió el crimen,para facilitar la huida de varios involucrados hasta un local comercial en el barrio Santa Fe.

A juicio alias El Hermano, implicado en el asesinato del senador Miguel Uribe

Las pruebas también indicarían que fue él quien vendió uno de los celulares utilizados para coordinar el atentado, con el fin de intentar desviar la atención de las autoridades.

González Cruz enfrentará un juicio por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas agravado, uso de menores para cometer delitos y manipulación u ocultamiento de pruebas.

Por este caso, la Fiscalía ya ha vinculado a nueve personas, entre ellas Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado de ser el intermediario entre los autores intelectuales y el grupo que ejecutó el ataque.

Siga leyendo: “Plata o plomo”: inédito contenido del grupo de WhatsApp donde se planeó el magnicidio de Miguel Uribe

