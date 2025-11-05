Crimen Miguel Uribe: Serán llamados a juicio los señalados articuladores del atentado

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
De acuerdo con la investigación, Arteaga Hernández habría coordinado el plan criminal, asignando los roles que debían cumplir los demás implicados antes, durante y después del ataque, en reuniones sostenidas junto a González Cruz en la localidad de Bosa y otros sectores de la capital.
Los elementos materiales de prueba indican además que alias Chipi habría participado en las labores de vigilancia y reconocimiento del lugar donde se perpetró el atentado.
Según determina la Fiscalía, Arteaga Hernández habría sido quien entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador Uribe Turbay.
Además, recorrió la zona junto a Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, para asegurarse de que se cumpliera el objetivo criminal y, posteriormente, huyó hacia el sector de El Tintal, donde abordó un vehículo conducido por alias El Hermano, William Fernando González Cruz, con destino a un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe.