“Tramposa”: critican a Juliana Guerrero, que busca desmarcarse del Pacto Histórico y aspiraría a la Gobernación del Cesar

Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Ministerio del Interior que pese a no cumplir requisitos fue postulada para el viceministerio de la Juventud ha reaparecido en el Cesar apoyando una lista al Congreso en un frente político diferente al Pacto Histórico.
Ahora, la funcionaria que generó polémica por haber presentado un título falso de la Fundación San José decidió respaldar al grupo político de Roy Barreras en el Cesar, a pesar de su gran cercanía previa con el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Su reaparición en público la hizo apoyando a la coalición “independiente” conocida como el Frente Amplio del Cesar. Esta lista la conforman políticos como Luis Quintero, Arturo Calderón, Omar Benjumea y Lina de Armas, quienes buscarían disputar una curul en nombre de la alianza influyente Cuello-Gnecco.