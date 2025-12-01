Fundación San José verificará la validez de 44.000 títulos tras escándalo de Juliana Guerrero, ¿por qué hasta ahora?

El caso Juliana Guerrero, en el que se descubrió que presentó un título falso de la institución ante entidades públicas, desató una fuerte conmoción dentro de la Fundación Universitaria San José. Francisco Pareja, fundador de la institución, aseguró que están en un proceso para confirmar los procedimientos en los que se entregaron los documentos. “Estamos revisando a 48.000 estudiantes anteriores”, confirmó el fundador en entrevista con Caracol Radio. El hallazgo llevó al despido y denuncia del entonces secretario general, Luis Carlos Gutiérrez, junto con parte de su equipo, mientras la institución activó una investigación interna para establecer cómo se expidió un diploma sin ningún tipo de soporte académico ni alertas previas. “Él se declara culpable inmediatamente (...). La verdad, nos sentimos víctimas de todo este proceso porque esto ha sido una traición enorme a nuestro comportamiento a lo largo de 51 años de trabajo”, confesó Pareja en entrevista con el medio citado.

Además, Pareja, expresó su profunda preocupación por el daño reputacional causado en la institución. Recordó que ha invertido más de 50 años en consolidar una institución seria, que hoy cuenta con 8.800 estudiantes, y aseguró que él mismo quedó sorprendido al enterarse del desarrollo del caso en el que se involucra a Juliana Guerrero, quien fue propuesta en su momento para ocupar el cargo de viceministra en el Ministerio de Igualdad. Como medida de control, la universidad inició la revisión de más de 44.000 títulos, “uno por uno”, aseguró Pareja. Y estableció que se verificaran esos títulos que fueron emitidos durante el periodo en que Gutiérrez estuvo al frente de la Secretaría General, con el propósito de descartar la existencia de otros diplomas fraudulentos. Pareja advirtió, también, que cualquier irregularidad adicional será puesta en conocimiento de las autoridades y de la opinión pública. En medio del escándalo también surgieron versiones que apuntaban a un supuesto vínculo político con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Pareja negó tener alguna relación con él y rechazó que hubiera mediado para favorecer a Guerrero.

La investigación del Ministerio de Educación