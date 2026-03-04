Caso Aida Merlano: Julio Gerlein y dos abogados irán a juicio por presunto soborno

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al empresario Julio Gerlein y a los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón por los delitos de soborno en actuación penal y falso testimonio, en hechos que estarían relacionados con presuntos ofrecimientos económicos a la excongresista Aida Merlano, condenada por el escándalo de compra de votos en la costa Caribe. Lea también: Álvaro Ashton prendió el ventilador ante la JEP: vinculó a Efraín Cepeda, Julio Gerlein y empresarios con el paramilitarismo La acusación fue presentada durante audiencia ante juez de la República, en la que el fiscal del caso detalló el rol que le atribuye a cada uno de los procesados. Según el ente investigador, Gerlein habría actuado como presunto determinador del delito de soborno en actuación penal; Deyongh, como presunto autor del mismo delito; y Muñetón, como presunto determinador de falso testimonio y coautor de soborno en actuación penal.

Aida Merlano habría recibido ofrecimientos económicos mientras estaba recluida en El Buen Pastor, en medio de sus declaraciones sobre el escándalo de compra de votos en la costa Caribe. FOTO: Colprensa.

De acuerdo con la investigación, los hechos se habrían registrado cuando Merlano se encontraba recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, mientras avanzaban procesos judiciales en su contra y rendía declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia sobre presuntos hechos de corrupción electoral en el Atlántico.

¿Qué argumentos utilizó la Fiscalía en la audiencia?

La Fiscalía sostiene que los hoy acusados habrían intentado influir en su testimonio mediante ofrecimientos económicos. En particular, señaló que el abogado Diego Muñetón ingresó en tres ocasiones al centro penitenciario para reunirse con la excongresista.

Durante la audiencia, el fiscal aseguró que en una de esas visitas, realizada el 28 de septiembre de 2018, Muñetón le habría manifestado a Merlano que acudía como emisario del exsenador Alejandro Char y que presuntamente le entregó una carta. Según la versión expuesta por el ente acusador, en ese encuentro se le habría ofrecido la suma de 500 millones de pesos para cubrir gastos médicos del tratamiento de su hijo menor de edad y honorarios de abogados, a cambio de guardar silencio o modificar sus declaraciones.

¿Qué hicieron los abogados de Julio Gerlein en el caso de Aida Merlano?