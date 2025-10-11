Álvaro Ashton prendió el ventilador ante la JEP: vinculó a Efraín Cepeda, Julio Gerlein y empresarios con el paramilitarismo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció recientemente que le dará continuidad al proceso de sometimiento del exsenador liberal Álvaro Ashton, investigado por los delitos de concierto para delinquir, agravado y cohecho.
Esta decisión se tomó tras evaluar “la calidad de sus aportes dados en audiencia única de aporte a la verdad plena ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, llevada a cabo los pasados 20 y 21 de febrero de 2025”.
