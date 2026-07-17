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Video | Peligrosas maniobras estilo “reto Tokio” de los conductores por celebrar el Día de la Virgen del Carmen en Medellín

Con giros de 360 grados en plena intersección y hasta conduciendo en reversa, fueron las acciones que marcaron la jornada de la noche este jueves en la capital antioqueña por la conmemoración de la Virgen del Carmen.

  • La noche de este jueves 16 de julio de 2026, decenas de taxistas transformaron el sector de la calle 33 en una pista de maniobras peligrosas para conmemorar el Día de la Virgen del Carmen. FOTO: Captura de video de redes sociales @teogo____
    La noche de este jueves 16 de julio de 2026, decenas de taxistas transformaron el sector de la calle 33 en una pista de maniobras peligrosas para conmemorar el Día de la Virgen del Carmen. FOTO: Captura de video de redes sociales @teogo____
  • Los vehículos haciendo las maniobras peligrosas. FOTO: Captura de video de redes sociales @teogo____
    Los vehículos haciendo las maniobras peligrosas. FOTO: Captura de video de redes sociales @teogo____
  • Este tipo de acciones son realizadas durante esta fecha por los conductores. FOTO: Captura de video de redes sociales @teogo____
    Este tipo de acciones son realizadas durante esta fecha por los conductores. FOTO: Captura de video de redes sociales @teogo____
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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El rugido de los motores y el chirrido de las llantas junto a la música con alto volumen reemplazaron a las oraciones tradicionales en una de las conmemoraciones más tradicionales en el país.

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Durante la noche de este jueves 16 de julio de 2026, la celebración del Día de la Virgen del Carmen en Medellín se trasladó de los altares a las vías, transformando un sector de la calle 33 en el escenario de un arriesgado espectáculo automovilístico protagonizado principalmente por conductores de servicio público.

Los vehículos haciendo las maniobras peligrosas. FOTO: Captura de video de redes sociales @teogo____
Los vehículos haciendo las maniobras peligrosas. FOTO: Captura de video de redes sociales @teogo____

Trompos e intersecciones bloqueadas: las peligrosas maniobras

Lo que debía ser una caravana conmemorativa se convirtió en un desafío abierto a las normas de tránsito. EL COLOMBIANO confirmó que un video grabado por el creador de contenido llamado “Mateo G”, evidenció el momento preciso en que varios vehículos, entre ellos taxis, tomaron el control este jueves de los cruces viales, realizando maniobras de alta peligrosidad.

En las imágenes se observa a los vehículos realizar giros de 360 grados de manera continua en medio de las intersecciones, bloqueando por completo el flujo vehicular e incluso junto a una ambulancia que —al parecer sin prestar servicio— se unió a la caravana con las maniobras y luces de emergencia encendidas.

El desorden aumentó con el paso de las horas en la capital antioqueña. Los conductores no solo quemaron llanta en círculos, sino que decidieron transitar en reversa a velocidad considerable por los carriles principales, obligando a motociclistas y otros particulares a esquivarlos para evitar colisiones.

Y es que en varios de los automotores, algunos ocupantes asomaban el cuerpo por las ventanas y los techos solares mientras las unidades se movían de forma errática y hasta en contravía.

Caravanas y congestión absoluta: las reacciones en redes

La festividad patronal, que es tradicional en todo el país, ya que la Virgen del Carmen es considerada la patrona de los conductores, provocó un colapso total en la movilidad en diferentes sectores de la ciudad.

Cientos de taxis, equipados con luces de neón azules y decorados con globos y cintas blancos, formaron extensas filas que paralizaron el tráfico circundante. Aunque es tradicional, esta vez quedaron en evidencia las peligrosas maniobras en medio de la caravana.

El ruido constante de las cornetas, la música a alto volumen y las maniobras imprevistas en las esquinas convirtieron la jornada en un foco de riesgo vial que afectó la tranquilidad de los habitantes de la zona, quienes registraron las escenas desde las edificaciones cercanas.

Este tipo de acciones son realizadas durante esta fecha por los conductores. FOTO: Captura de video de redes sociales @teogo____
Este tipo de acciones son realizadas durante esta fecha por los conductores. FOTO: Captura de video de redes sociales @teogo____

Hasta ahora, las autoridades locales de movilidad no se han pronunciado sobre las acciones de los conductores. Quienes sí lo hicieron fueron los usuarios con diferentes frases en referencia a las “locas” acciones de las personas al frente del volante.

“La virgen viendo la que tiene que proteger”, “¡El que puede, puede! La Virgen los respalda”, “Así no los protegen ni la Virgen ni nadie”, “Aprobado por la Virgen del Carmen”, “A estas alturas, cualquier cábala sirve”, “Y yo pensando que el de la ambulancia solo quería pasar por un lado” y “El Jean Day de los taxistas” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

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