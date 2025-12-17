Menciones a ‘Laurita’ y a Nicolás Alcocer: las interceptaciones de conversaciones de exasesor del Dapre en el caso UNGRD

La Fiscalía tiene en su poder chats y grabaciones que comprometen a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en conversaciones sobre contratos presuntamente usados para asegurar votos de congresistas cuando el Ministerio de Hacienda necesitaba aprobar créditos de la Nación.
Las comunicaciones, obtenidas en interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, lo ubican como una pieza clave en el entramado investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).