Multan a Petro por no retractarse de señalamientos contra el fiscal Mario Burgos

El presidente Gustavo Petro ha tenido en las redes sociales uno de sus principales escenarios de confrontación política. Varias de sus publicaciones han derivado en órdenes judiciales de rectificación. La más reciente controversia terminó en una sanción económica en su contra, tras no cumplir en los términos exigidos una retractación relacionada con el fiscal Mario Andrés Burgos, quien lideró la investigación contra su hijo, Nicolás Petro.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que le impuso una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, aproximadamente 8,7 millones de pesos, por desacatar un fallo de tutela emitido el 28 de agosto de 2025 y confirmado posteriormente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.