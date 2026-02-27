De Estados Unidos a Austria: los detalles de la nueva gira internacional de Gustavo Petro antes de elecciones

El presidente Gustavo Petro ya se ganó el premio al mandatario colombiano más viajero al compararse con sus antecesores, y aun así no para en seguir sumando millas previo a elecciones que buscan elegir un nuevo Congreso y a su sucesor. En esta ocasión, el mandatario anunció un nuevo viaje a Estados Unidos para estar presente en el funeral del reverendo Jessie Jackson, quien falleció el pasado 17 de febrero. Lea también: ¿La visa más corta? EE. UU. autoriza ingreso de Petro por cinco días para reunión con Trump A través de sus redes sociales resaltó que tiene varios amigos en el Congreso de Estados Unidos, como el congresista Gregory Meeks, cuyo fin sirvió para reconstruir las relaciones con ese país bajo el mandato de Trump.

Representante Gregory Meeks. Foto: Getty

Ante esto, Petro confirmó que viajará un día antes de las elecciones, exactamente el próximo 7 de marzo a la ciudad de Chicago, para participar en este funeral del reconocido activista estadounidense por los derechos civiles y de la comunidad LGBTIQ+. “Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jessie Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos”, señaló.

De momento, no se tiene claridad sobre el proceso administrativo para que el presidente Gustavo Petro viaje a Estados Unidos, ya que en medio de las tensiones con el presidente Trump su visa fue cancelada. Incluso, el gobierno americano entregó un documento temporal para que el jefe de Estado colombiano pudiera viajar al encuentro en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero. Lea más: Más horas que todos sus antecesores juntos: Petro suma 61 alocuciones y más de 48 horas al aire, ¿monólogo presidencial?

El desafío de Petro a la ONU

En medio de sus múltiples mensajes a través de su cuenta de x, Gustavo Petro confirmó este viernes que viajará el próximo mes a Viena, capital de Austria.

“Me reuniré directamente con la comisión de Naciones Unidas para las drogas y con la JIFE”: un anunció que se da en medio de la guerra que el mandatario tiene con la oficina de política de drogas de la ONU (UNODC) en sus reclamos ante los informes de erradicación de drogas y cultivos ilícitos en Colombia.

Petro aseguró que Colombia no aceptará los métodos de estudio de la ONU porque son “burdos” e insistiendo en que deben “corregir su método de medir la productividad potencial usando los instrumentos científicos de la estadística no hay informes”.

El jefe de Estado señaló que el gobierno tiene mapas satelitales de cultivos de hoja de coca que muestran descensos en estos cultivos, pero que las Naciones Unidas no revelan estos informes y solo están “extrapolando la zona de la mayor productividad a las demás”. Lea más: Los viajes de Francia Márquez al exterior, ¿cuánto han costado?

Gustavo Petro, el presidente más viajero

El presidente Gustavo Petro se ha convertido en el mandatario con más viajes al exterior en los últimos años, superando ampliamente a su antecesor, Iván Duque. De acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), desde agosto del 2022 hasta el octubre de 2024, el jefe de Estado había realizado 40 viajes, los cuales tuvieron un costo acumulado superior a $7.870 millones.

Gustavo Petro en su avión presidencial en el año 2023. Foto: Colprensa

Además, en el 2024, Petro estuvo fuera de Colombia 37 días e hizo alrededor de 14 giras internacionales donde cada viaje le costó al erario aproximadamente $196 millones sin incluir esquema de seguridad y gastos operativos.

Sumando esto a lo que fue el inicio de su período en 2022, el mandatario ha estado fuera del país 127 días, algo equivalente a más de cuatro meses. Esto contrasta con apenas los 25 viajes de su antecesor, Iván Duque, quien estuvo desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 6 de agosto de 2022.

Aunque cabe precisar que el período de Duque estuvo marcado por la pandemia del covid-19 en el 2020 y las restricciones que esta implicaba, su enfoque en los traslados internacionales eran escenarios multilaterales y económicos, mientras que el presidente Petro ha priorizado los encuentros bilaterales con una marcación política e ideológica con naciones de América Latina, África y Medio Oriente.

Siga leyendo: El más viajero: Petro superó a su antecesor y todavía le faltan 280 días *Con información de Colprensa