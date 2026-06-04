Mientras la gente se muere esperando tutelas, juzgado decide sobre uso de la camiseta de la Selección

En Colombia la gente se muere esperando que le fallen tutelas, algunas de ellas relacionadas con la protección de derechos básicos y fundamentales como la salud. Por eso llama la atención que un juzgado de Bogotá entrara a decidir sobre una polémica política relacionada con el uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Si bien el juzgado está en la obligación de darle trámite a las peticiones ciudadanas, la rapidez con la que actuó resultó llamativa, justo cuando el tema se encuentra en plena efervescencia política.

Una juez de Bogotá decidió emitir una medida cautelar y ordenar al candidato Abelardo de la Espriella y a su partido, Defensores de la Patria, abstenerse de utilizar de manera inmediata la camiseta oficial de la Selección Colombia de Fútbol en actos proselitistas y material publicitario, al considerar que su uso podría afectar derechos fundamentales y la neutralidad electoral.

El despacho respondió a una tutela radicada por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, quien aseguró sentirse discriminado y estigmatizado ahora que la camiseta de la Selección Colombia está siendo utilizada como símbolo político.

La orden establece que el candidato y su colectividad deberán dejar de exhibir la prenda hasta que exista un fallo definitivo sobre la acción interpuesta. Además, advierte que el incumplimiento de la medida podría derivar en sanciones por desacato.

Sin embargo, más allá de la medida cautelar, uno de los aspectos que más llama la atención es que la juez se pronuncia sobre la naturaleza misma de la camiseta de la Selección Colombia y los escenarios en los que, según su criterio, debería ser utilizada.

“La justicia puede hacer mejores indagaciones sobre los candidatos, como por ejemplo establecer el origen y justificación de sus recursos, que andar dedicada a esta minucia”, sostuvo el abogado Ramiro Bejarano.

Expertos coinciden en que el uso de la camiseta no vulnera los derechos fundamentales de nadie. De hecho, recuerdan que el propio Gobierno ha hecho uso constante de ella en eventos de carácter político y de movilización ciudadana.

“En principio, me parece una decisión equivocada. El accionante puede utilizar la camiseta de la Selección como cualquier otro ciudadano o candidato. Pienso que no hay violación de derechos ni lugar a medida cautelar ni a una orden de tutela. La camiseta de la Selección no es de Abelardo, la puede usar el que quiera. Si la quiere usar Cepeda, bien puede”, dijo el también constitucionalista Juan Manuel Charry.