Colombia sumó sus primeras medallas en los Juegos Mundiales en Chengdú

Colombia se estrenó este domingo en el medallero de los Juegos Mundiales que se celebran en Chengdú, China, gracias al talento exhibido por los representantes nacionales en actividades subacuáticas.

En el Chendú Sport University Sancha Lake Campus Natatorium en territorio chino, María Carolina Rodríguez, en apnea, y los equipos de los relevos 4x100 superficie de las damas y 4x50 superficie de los varones se encargaron de darle las primeras alegrías al país, como lo confirmó el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano.

La primera deportista en subir al podio en el certamen, y luego de tres días de competencia, fue María Carolina Rodríguez.

La nadadora, a quien a los 13 años le amputaron una pierna izquierda para salvarle la vida luego de sufrir un cáncer de tibia y peroné, evidenció que pese a las adversidades sí se puede seguir luchando para lograr lo que se desea.

En la cita de Chendú, donde por primera vez en la historia de dicha competición se integraron las competencias del deporte convencional con el adaptado, Rodríguez logró presea de bronce en la prueba de apnea dinámica con aleta, que consiste en recorrer la mayor distancia posible sumergida en el agua, como lo recordó Mindeporte. La representante nacional llegó a una distancia de 116 metros, en la clasificación funcional FFS1-FFS2.

El oro fue para la local Shiyu Huang, con 149,5 m. y la plata para la italiana Marta Pozzi, con 124,5 m.