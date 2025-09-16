¿Se cayó el nombramiento de la polémica Juliana Guerrero? Detalles de la puja en Palacio para evitar esa movida

El nombre de Juliana Guerrero, una joven de 23 años a quien le atribuyen más poder en el alto Gobierno del que realmente tiene, está asociado a polémicas; en las últimas semanas más, según diversas denuncias e investigaciones periodísticas.
El nombramiento como viceministra de juventudes del Ministerio de Igualdad no se ha concretado por varios motivos, según consultó este diario con varias fuentes en el Gobierno.
En primer lugar, las polémicas sobre un presunto título exprés como contadora pública y otra serie de irregularidades le han dado razones a funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro para intentar influir en evitar el nombramiento. Al interior de Presidencia ha habido pujas al respecto porque hay funcionarios que prefieren que Guerrero no llegue a ese cargo; pero también desde el propio Ministerio de Igualdad, pues no pocos funcionarios de esa cartera están en desacuerdo con el aterrizaje de Guerrero y han expresado en privado y en público esa molestia.