Las 13 disputas entre criminales que azotan al país: del Clan del Golfo a las disidencias de “Calarcá”

En Colombia hay 13 conflictos focalizados entre grupos armados ilegales que están generando zozobra en la población y mantienen en alerta a las autoridades, dado que producen homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, masacres y desapariciones.
Esta es una de las conclusiones del informe de gestión del Comando General de las Fuerzas Militares, presentado con ocasión de los primeros 100 días bajo la dirección del general Hugo Alejandro López Barreto.
El documento presenta un mapa de Colombia, en el que se observa una concentración de dichos conflictos en la Costa Pacífica y en la frontera con Venezuela (ver la infografía).