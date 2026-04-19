Las 13 disputas entre criminales que azotan al país: del Clan del Golfo a las disidencias de “Calarcá”

El documento presenta un mapa de Colombia, en el que se observa una concentración de dichos conflictos en la Costa Pacífica y en la frontera con Venezuela (ver la infografía).

Esta es una de las conclusiones del informe de gestión del Comando General de las Fuerzas Militares , presentado con ocasión de los primeros 100 días bajo la dirección del general Hugo Alejandro López Barreto .

En Colombia hay 13 conflictos focalizados entre grupos armados ilegales que están generando zozobra en la población y mantienen en alerta a las autoridades, dado que producen homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, masacres y desapariciones.

Los siguientes son los enfrentamientos, según el análisis de las Fuerzas Militares:

1). En Norte de Santander: hay choques entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).

En ese departamento, además, hay una disputa ilegal entre el Clan del Golfo y “los Pachenca”, que se ha extendido desde el Caribe.

2). En el sur de Bolívar: ahí la disputa, que también afecta al Nordeste de Antioquia, es entre el Clan del Golfo contra una alianza del frente 4 del EMBF y el ELN.

3). Bajo Cauca antioqueño: aquí se repiten los mismos actores criminales del anterior sector, lo que refleja que esa guerra está en proceso de expansión. En este punto, ya no es el frente 4 sino el 36 del EMBF el que está involucrado.

4). Arauca: en este departamento fronterizo hay dos disputas activas, la del ELN contra el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”); y la del ELN contra la Segunda Marquetalia, otra disidencia fariana que lidera Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”) desde Venezuela.

5). Vichada y Guainía: en estos dos departamentos están en pugna el ELN y la Segunda Marquetalia; el control de la minería de coltán es uno de los motivos.

6). Chocó: en este departamento el conflicto es entre el Clan del Golfo y el ELN, el cual se concentra de especial en el sur, cuyas poblaciones padecen confinamientos a menudo por cuenta de los paros armados que orquesta la guerrilla.

7). Cauca: uno de los departamentos más afectados por el terrorismo, con frecuentes atentados con bombas que perjudican a la población civil. Allí el conflicto involucra al EMC, el ELN y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de la Segunda Marquetalia.

8). Nariño: en este departamento, fronterizo con Ecuador, la lucha criminal está entre el EMC de “Iván Mordisco”, la CNEB y una facción nueva que saltó a escena en 2025, la cual se hace llamar Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).

9). Putumayo y Caquetá: en estas dos regiones los principales actores armados son disidencias de las Farc, el EMC, el EMBF y la CNEB, en especial una de sus vertientes, los Comandos de Frontera.

En algunos casos la contienda se ha desplazado a Ecuador y Perú, con ataques a sus fuerzas militares.

10). La Guajira y Magdalena: en esta región la disputa es entre el Clan del Golfo y “los Pachenca”.

11). Valle del Cauca: este importante departamento del Pacífico sufre por la contienda entre cuatro grupos delincuenciales, el EMC, el ELN, el Clan del Golfo y el frente 57 de la Segunda Marquetalia.

12). Guaviare: aquí el conflicto está en cabeza de “Iván Mordisco” y su EMC, contra su antiguo socio “Calarcá” y su EMBF.

13). Meta: aquí participan también los grupos de “Iván Mordisco” y “Calarcá”, a los cuales se suma la Segunda Marquetalia.