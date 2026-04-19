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Presidente Petro se habría reunido con abogado de “Papá Pitufo” en 2024: esto se sabe

Una investigación revelada por la revista Cambio enloda aún más al gobierno Petro con el “zar del contrabando”. Esto se sabe al respecto.

  • El presidente Petro ha negado cualquier tipo de vínculo con “Papá Pitufo”. Las explicaciones que ha dado se han considerado insuficientes por parte de la opinión pública. Foto: Colprensa
    El presidente Petro ha negado cualquier tipo de vínculo con “Papá Pitufo”. Las explicaciones que ha dado se han considerado insuficientes por parte de la opinión pública. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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El presidente Gustavo Petro se habría reunido con Gonzalo Boye, abogado de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o el “zar del contrabando”, quien hoy está libre en Portugal. Según reveló la revista Cambio, el encuentro habría ocurrido en el Hotel Tequendama, en Bogotá, en mayo de 2024.

Cabe recordar que, a principios de este mes, unos audios expusieron nexos y encuentros entre altos funcionarios del Gobierno —incluido Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)— y el equipo jurídico de “Papá Pitufo”.

De hecho, por “realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales” a Boye, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Lemus.

Lea también: “Me parece delirante”: fiscal general rechaza teoría de Petro sobre “pactos” para evitar extradición de “Papá Pitufo”

De acuerdo con el órgano de control, la decisión se tomó en medio del conocimiento de dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025 entre el exdirector del DNI y el abogado de “Pitufo”.

El presidente Petro negó cualquier vínculo propio con Marín, pero justificó que los acercamientos no fueron una concesión a la criminalidad, sino una estrategia de Estado: “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”.

Además, señaló que “varios agentes de inteligencia aprovecharon esto para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”.

Así habría sido la reunión entre Petro y el abogado de “Papá Pitufo”

En el encuentro del Tequendama revelado por Cambio habrían estado Gonzalo Boye Tuset, el abogado europeo de Marín, y Ramón Devesa, un hacker español señalado de presuntamente influir en nombramientos del gobierno Petro.

En esa reunión, Petro habría manifestado su interés en que Marín llegara a Colombia y contara todo lo que sabía sobre corrupción. Al terminar, habría autorizado a uno de sus funcionarios para que viajara a España a verse con Marín con el objetivo de recolectar información.

La orden de formalizar la comisión al exterior habría sido para la hoy embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, quien entonces era la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Lea también: En audios con abogado de ‘Papá Pitufo’, Jorge Lemus arremetió contra Augusto Rodríguez y dijo que “está mal de la cabeza”

Semanas después, Devesa habría viajado a España con Isaac de León Beltrán, asesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Además, ese medio reveló que, en un correo que funcionarios del Ministerio de Hacienda habrían enviado a otra funcionario de la Presidencia se habría autorizado una comisión a Madrid, España, para Isaac Beltrán del 31 de mayo al 3 de junio.

Cuando se conocieron los audios a principios de este mes, el exdirector del DNI Jorge Lemus dijo a 6 AM W de Caracol Radio que no han encontrado esa misión de trabajo de Beltrán a España y que Petro no lo autorizó. Dijo, además, que denunció a Beltrán por usurpación de funciones.

En caso de que se compruebe que el viaje existió, Lemus podría haber incurrido en el delito de falsa denuncia.

“Papá Pitufo” y Gonzalo Boye

El 13 de marzo de 2024, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra los cabecillas de una estructura de contrabando liderada, presuntamente, por Marín. El 5 de abril, “Papá Pitufo” fue capturado en España, lo cual fue celebrado públicamente por Petro.

Según Cambio, Gonzalo Boye fue el abogado de confianza de “Papá Pitufo” en España desde el primer momento: habría establecido múltiples contactos con Colombia a través de su amigo Xavier Vendrell, asesor catalán cercano a Petro y a la primera dama Verónica Alcocer. Hasta el momento, el presidente no ha hablado de la señalada reunión.

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