Al menos ocho policías heridos dejó atentado a una caravana en Saravena, Arauca

En el municipio de Saravena, departamento de Arauca, se registró este domingo, 19 de abril, un ataque a una caravana de la Policía Nacional que dejó como resultado ocho uniformados heridos, y, al parecer, a una civil que se movilizaba por la zona en el momento del atentado, quien tuvo que ser trasladada de inmediato a un centro médico asistencial. Su pronóstico es reservado.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el hecho se registró aproximadamente a las 5:00 p.m., cuando el dispositivo policial se dirigía hacia la estación municipal tras finalizar una actividad en una institución educativa de esa misma localidad.

Lea más: Ataque con drones a tropas del Ejército en Briceño, Antioquia, dejó tres militares lesionados

Los ocho policías heridos, entre ellos un mayor, no revisten gravedad y están fuera de peligro; sin embargo ya se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables. Una de las primeras hipótesis apunta a que el ELN podría estar detrás del ataque.

La Policía también precisó que el atentado produjo un enfrentamiento armado entre los criminales y los uniformados, más específicamente entre los barrios La Esperanza y Cofavi. Por el momento se desconoce si más personas resultaron lesionadas.

Por su parte, el Director General de la Policía Nacional, el General William Oswaldo Rincón Zambrano, rechazó de manera contundente los hechos a través de su cuenta oficial de X.

“Condeno con la mayor firmeza el cobarde ataque que dejó a una ciudadana y a ocho de nuestros policías heridos. Este crimen atenta contra todo un país. No lo vamos a permitir. He ordenado desplegar todas las capacidades para ubicar y capturar a los responsables. No habrá impunidad”.