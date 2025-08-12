El Gobierno de EE.UU. envía un representante a funeral de Miguel Uribe; ¿quién es?

El funeral del fallecido senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, contará con participación de un alto funcionario del Gobierno de los Estados Unidos. Se trata del subsecretario de Estado, Christopher Landau, segundo al mando del secretario Marco Rubio.
El representante de la administración de Donald Trump llegará este martes a Colombia para participar en el acto solemne y se espera que se pronuncie sobre la seguridad en medio de la precampaña electoral.