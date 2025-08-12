El Gobierno de EE.UU. envía un representante a funeral de Miguel Uribe; ¿quién es?

El funeral del fallecido senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, contará con participación de un alto funcionario del Gobierno de los Estados Unidos. Se trata del subsecretario de Estado, Christopher Landau, segundo al mando del secretario Marco Rubio. Le puede interesar: Santos “devolvió el poder a los criminales”: Uribe durante cámara ardiente de Miguel. El representante de la administración de Donald Trump llegará este martes a Colombia para participar en el acto solemne y se espera que se pronuncie sobre la seguridad en medio de la precampaña electoral.

Landau anunció su viaje al país en medio de una entrevista con Donald Trump Jr., hijo del presidente, en la que manifestó que “es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato”. “Entonces esto es terrible, el senador (Miguel Uribe) estaba hablando contra el presidente de Colombia (Gustavo Petro), el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”, agregó el subsecretario. Por otro lado, el funcionario aseguró que expresará su “profunda preocupación” por el orden público en Colombia, aprovechando su presencia en Bogotá.

En ese sentido, dijo que “estamos muy interesados en cosas que pasan en países como Colombia, Venezuela, México y esto nos impacta directamente, obviamente por temas migratorios, pero por muchos otros temas más también”.

El mensaje del subsecretario de Estado tras la muerte de Miguel Uribe

Tras conocerse la muerte del senador del Centro Democrático, Christopher Landau envió un mensaje de condolencia y solidaridad a la familia de Miguel Uribe y pidió rápido acción de las autoridades para esclarecer el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio en un acto de campaña en Bogotá.

“Al igual que muchos otros en Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano, y pido a las autoridades colombianas una resolución rápida y transparente de este asesinato político. Que Dios descanse en paz a este valiente hombre”, escribió en su cuenta de X (antiguo Twitter).