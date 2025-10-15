⁠⁠Laura Sarabia asume la Embajada en Reino Unido en medio del regreso del visado y nuevos retos bilaterales

En una ceremonia realizada ante la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, la excanciller Laura Sarabia tomó posesión oficial como embajadora de Colombia ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El acto, realizado el martes 14 de octubre, formalizó el nombramiento anunciado por el presidente Gustavo Petro el 29 de septiembre, tras su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores. El evento, celebrado en Bogotá, marcó el inicio de una etapa diplomática orientada a reforzar los lazos entre Colombia y el Reino Unido en áreas estratégicas como educación, inversión y cooperación científica, esto de acuerdo al comunicado por parte del Gobierno. Durante la posesión, Sarabia destacó su propósito de “estrechar lazos con el Reino Unido y seguir siendo sus aliados estratégicos en América Latina”, una frase que resume el enfoque que busca su gestión.

Su agenda priorizará la creación de programas de becas y formación académica para jóvenes colombianos, así como proyectos culturales y deportivos que fortalezcan la imagen del país en Europa. En el comunicado, también se resaltó que buscará acompañar a la comunidad colombiana residente en territorio británico, visibilizando sus aportes y fomentando una red de cooperación desde las embajadas y consulados. Con esta designación, Sarabia se convierte en una de las representantes más jóvenes en ocupar una embajada de alto perfil. Su trayectoria combina estudios en relaciones internacionales, comunicación y estrategias políticas con cargos previos como directora del DAPRE, jefa de gabinete presidencial y ministra de Relaciones Exteriores. En los próximos días presentará sus cartas credenciales ante el rey Carlos III, lo que la consolidará oficialmente en el cargo diplomático. Aunque fue el propio Gustavo Petro quien la nombró embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia ha mostrado diferencias con el presidente en varios temas de política exterior. En abril de 2025, cuando se conocieron los resultados de las elecciones en Ecuador, la entonces canciller felicitó de inmediato al presidente electo Daniel Noboa y ofreció mantener la cooperación bilateral, mientras Petro optó por no pronunciarse de forma inmediata, lo que dejó ver un contraste en el manejo diplomático. Entérese: Pasaportes: Canciller (e) Villavicencio, cuestionada en debate en el Congreso por “leer” y no responder dudas sobre el servicio Meses después, ya como embajadora designada, Sarabia envió un mensaje de felicitación a María Corina Machado tras recibir el Premio Nobel de la Paz, destacando el reconocimiento como “motivo de orgullo” y un impulso para la democracia. Petro, por su parte, cuestionó el galardón al recordar una carta enviada por Machado en 2018 a Benjamin Netanyahu y Mauricio Macri, lo que evidenció nuevamente la diferencia de enfoques entre ambos sobre los liderazgos políticos en la región.

Los últimos episodios de Colombia con Reino Unido

En noviembre de 2022, el Reino Unido había eliminado el requisito de visa para los ciudadanos colombianos que quisieran viajar por periodos cortos —de hasta seis meses— con fines de turismo, negocios o visitas familiares. La decisión fue recibida en su momento como una señal de confianza y de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Durante casi dos años, miles de colombianos pudieron ingresar a territorio británico únicamente con su pasaporte, sin necesidad de pasar por el trámite de visado.