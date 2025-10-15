⁠⁠Laura Sarabia asume la Embajada en Reino Unido en medio del regreso del visado y nuevos retos bilaterales

En una ceremonia realizada ante la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, la excanciller Laura Sarabia tomó posesión oficial como embajadora de Colombia ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El acto, realizado el martes 14 de octubre, formalizó el nombramiento anunciado por el presidente Gustavo Petro el 29 de septiembre, tras su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El evento, celebrado en Bogotá, marcó el inicio de una etapa diplomática orientada a reforzar los lazos entre Colombia y el Reino Unido en áreas estratégicas como educación, inversión y cooperación científica, esto de acuerdo al comunicado por parte del Gobierno.
Durante la posesión, Sarabia destacó su propósito de “estrechar lazos con el Reino Unido y seguir siendo sus aliados estratégicos en América Latina”, una frase que resume el enfoque que busca su gestión.