Así se disputará la quinta fecha de los cuadrangulares que podría definir el primer clasificado a la final

La Dimayor definió las fechas para los duelos de la quinta fecha de los cuadrangulares en la que se podría dar la clasificación anticipada de un primer finalista, aunque aún tiene pendiente establecer los horarios de los cuatro juegos.
La fecha se disputará miércoles (cuadrangular B) y jueves (cuadrangular A), y por ello, si se dan los resultados, el primer día se podría conocer el clasificado a la final, ya que el Deportes Tolima visita a Bucaramanga y un empate o una victoria lo dejaría como finalista, a falta de la última fecha.