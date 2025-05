Laura Sarabia declarará contra Benedetti en sus casos: llevará 7 carpetas a la Fiscalía

Previo a esta comparecencia, la canciller dijo en rueda de prensa que “la defensa del buen nombre no es un acto de vanidad, es un acto de justicia” y mencionó que, después de asistir al funeral del papa Francisco, recordó que “él decía que no podíamos callar cuando se trata de defender lo que es justo”.

Así mismo, señaló que su declaración ante la Fiscalía “va en coherencia a denuncias de 2023, a que siempre he dado cuentas de lo que es de mi conocimiento y competencia y no dejaré de hacerlo”.

“Ser parte del Gobierno no significa que deba abandonar para proteger mis derechos y que haya renunciado a ejercer los mismos y a rendir declaraciones o a presentarme ante las autoridades competentes”, aseguró Sarabia en una declaración a medios en la sede de la Cancillería.

Finalmente, se refirió al presidente Gustavo Petro, de quien dijo estar agradecida porque “me ha enseñado a que uno no puede callar ante la injusticia y que me ha apoyado y jamás me ha pedido ir en contra de la verdad y de la justicia”.