Caso chuzadas a Marelbys Meza: detalles del testimonio de capitán de la Policía contra Sarabia

El testimonio de un capitán de la Policía en Fiscalía, Óscar Leandro Mojica, permitiría a la Fiscalía demostrar que la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, dio la orden de realizar prueba de polígrafo a Marelbys Meza en 2023; era su empleada doméstica. El caso viene del 29 de enero de 2023, cuando se denunció el robo de un maletín con miles de dólares en la residencia de Laura Sarabia, entonces mano derecha de Petro. Lea también: “Sarabia dio la orden del polígrafo a Marelbys Meza”: testimonio de capitán de Policía en Fiscalía Tras el robo, sus principales sospechosas fueron Marelbys Meza y Fabiola Perea, otra empleada doméstica de la vivienda. Como parte de ese proceso, Meza fue trasladada a un edificio contiguo a la Casa de Nariño y sometida a una prueba de polígrafo sin orden judicial. Luego, denunció que permaneció retenida durante varias horas y que fue presionada por funcionarios de la seguridad presidencial.

El capitán Mojica

El caso viene evolucionando desde el miércoles, cuando se supo que un juez avaló el principio de oportunidad al capitán Mojica, investigado por su presunta participación en el caso de las presuntas interceptaciones ilegales y presiones a Meza. Como parte del acuerdo, el capitán se comprometió a colaborar con la justicia y a rendir declaración como testigo de cargo en los demás procesos que se adelantan por las actuaciones que tuvieron como víctima a Meza. Le puede interesar: “Me jodieron la vida”: el drama de Fabiola Perea, la otra exempleada de Laura Sarabia implicada en caso de ‘chuzadas’ Ahora, y por un período de 12 meses, el capitán Mojica tiene suspendidas parcialmente las acciones penales en su contra por el delito de violación ilícita de comunicaciones, a cambio de que colabore con la justicia. Por esa razón, podría convertirse en el “testigo estrella” del caso. ¿Por qué él? Mojica fue quien llegó a la residencia de Sarabia tras su denuncia del robo y sus declaraciones fueron escritas por la Fiscalía en un documento revelado por Canal 1. El capitán habría dicho al ente acusador que, cuando fueron a investigar el robo que denunció Sarabia, pudo escuchar la conversación que tuvo con quien, según los fiscales, sería el coronel Carlos Feria, en ese momento jefe de la seguridad presidencial y una de las figuras más cercanas al presidente Petro durante años. Allí, Sarabia le habría ordenado cambiar su esquema de seguridad y hacerle una prueba de poligrafía a Marelbys Meza. No se pierda: Caso Laura Sarabia: juez avala principio de oportunidad a capitán de la Policía por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza “El testimonio de Óscar Leandro Mojica Cordón en los juicios orales que se surten dentro del proceso ya referido, permitirá dar cuenta de que en efecto fue la señora Laura Camila Sarabia quien dio la orden al coronel Feria de realizar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, su empleada de servicio privada, para zanjar un presunto hurto de sus pertenencias, pero utilizando bienes del Estado dispuestos para otros fines”, señalaría el documento de la Fiscalía. El documento también describe cómo se habrían presentado los supuestos hechos. Otro juicio que avanzaría con las declaraciones del capitán sería, precisamente, contra Carlos Feria, por haber sido a quien llamó Sarabia y encargarse de la designación de su esquema de seguridad, como informa el documento. Lea también: ¿Qué pasó con el coronel Óscar Dávila? Angie Rodríguez dice que policías del Dapre le comentaron que “no fue un suicidio” Según la Fiscalía, Feria habría tenido un rol clave en la polémica por presuntamente ordenar a sus subalternos ubicar el dinero reportado como perdido, disponer recursos oficiales para el traslado de la niñera y coordinar la práctica del polígrafo. Se reitera que no es un oficial cualquiera, ya que fue uno de los hombres de mayor confianza de Petro desde la alcaldía de Bogotá; por eso se convirtió en jefe de la Casa Militar de Presidencia.

Las “chuzadas” y el coronel

El tema no termina ahí. La Fiscalía explicó que, para la época de los hechos, el capitán Mojica era el jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá y que, presuntamente, participó en la elaboración de informes falsos y de un formato de entrevista a una fuente no formal. Estos sirvieron de sustento para obtener órdenes de interceptación telefónica o “chuzadas” de manera irregular. En esos documentos se afirmó falsamente que Marelbys Meza y otra persona hacían parte de una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá para justificar la “chuzada” de sus llamadas. Aunque el capitán obtuvo el principio de oportunidad por uno de los delitos, seguirá vinculado al proceso penal por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público. Ese principio de oportunidad, que en términos simples es una “negociación” para que un implicado hable, se conoce en la misma semana en que la aún directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, aseguró que durante su paso por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), varios integrantes de la Fuerza Pública le advirtieron que tuviera cuidado porque, según le manifestaron, la muerte del coronel Óscar Dávila —implicado en el caso de Marelbys Meza— no habría sido un suicidio. “Me dijeron que el coronel Dávila no se quitó la vida”, afirmó en entrevista con Blu Radio. Según relató, policías que conocían al oficial le dijeron: “Lo de mi coronel (Dávila) no fue un suicidio. Tenga cuidado”. Siga leyendo: “El presidente Petro es mi mayor victimario”: Angie Rodríguez tras denunciar presunta corrupción en el Gobierno Por las manos del coronel Dávila habría pasado el permiso para sentar a Marelbys Meza en un polígrafo luego de que Sarabia la acusara del robo de su maleta con plata, todo esto en actuaciones irregulares. Y, en junio de 2023, Dávila recibió en su oficina una inspección del CTI de la Fiscalía y dos días después murió dentro de su vehículo oficial. La versión oficial concluyó que se trató de un suicidio. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas