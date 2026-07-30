Caso chuzadas a Marelbys Meza: detalles del testimonio de capitán de la Policía contra Sarabia

El testimonio de un capitán de la Policía en Fiscalía, Óscar Leandro Mojica, permitiría a la Fiscalía demostrar que la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, dio la orden de realizar prueba de polígrafo a Marelbys Meza en 2023; era su empleada doméstica.
El caso viene del 29 de enero de 2023, cuando se denunció el robo de un maletín con miles de dólares en la residencia de Laura Sarabia, entonces mano derecha de Petro.
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Tras el robo, sus principales sospechosas fueron Marelbys Meza y Fabiola Perea, otra empleada doméstica de la vivienda.
Como parte de ese proceso, Meza fue trasladada a un edificio contiguo a la Casa de Nariño y sometida a una prueba de polígrafo sin orden judicial. Luego, denunció que permaneció retenida durante varias horas y que fue presionada por funcionarios de la seguridad presidencial.