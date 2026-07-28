¿Qué pasó con el coronel Óscar Dávila? Angie Rodríguez dice que policías del Dapre le comentaron que “no fue un suicidio”

La aún directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, afirmó que durante su paso por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), varios integrantes de la Fuerza Pública supuestamente le advirtieron que tuviera cuidado, pues la muerte del coronel Óscar Dávila no habría sido un suicidio. “Me dijeron que el coronel Dávila no se quitó la vida”, dijo Rodriguez en entrevista con Blu Radio. Agregó: “Recién yo llegué al Dapre unos policías me decían que era ingenua, muy buena gente. Me decían que no fuera confiada porque acá pasan cosas feas”. Le puede interesar: “El presidente Petro es mi mayor victimario”: Angie Rodríguez tras denunciar presunta corrupción en el Gobierno También sostuvo que esa información la llevó a mantener dudas sobre su seguridad. Y es que ella señaló que desde que se volvió una persona “incómoda” para el gobierno Petro, las personas a su alrededor le dijeron que tuviera “cuidado”. Rodríguez aseguró que varios policías que conocían al coronel estaban profundamente afectados por su muerte y que, en conversaciones privadas, le transmitieron una advertencia sobre el caso. “Lo de mi coronel (Óscar Dávila) no fue un suicidio. Tenga cuidado”, le habrían dicho.

Las extrañas circunstancias de la muerte del coronel Óscar Dávila

La muerte del coronel Óscar Dávila ocurrió en junio de 2023, cuando fue hallado sin vida dentro de un vehículo en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, en medio de la controversia por las presuntas interceptaciones ilegales a Marelbys Mesa, exempleada de Laura Sarabia, quien entonces se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. El caso se originó después de que Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera en la casa de Laura Sarabia, denunciara que fue sometida al polígrafo por parte de miembros de la seguridad presidencial tras la desaparición de un maletín con dinero de la residencia de la entonces funcionaria. Dávila era jefe de Protección Anticipativa de la Presidencia y había manifestado a la Fiscalía su disposición para colaborar con la investigación sobre ese caso, que incluía denuncias por el uso del polígrafo y otras actuaciones de la seguridad presidencial. Antes de morir, el coronel Óscar Dávila habría conversado con una periodista de Cambio sobre el caso de Laura Sarabia: “Yo no me puedo pronunciar sobre eso porque, mejor dicho, me acaban”.

Tras las investigaciones, la Fiscalía y Medicina Legal concluyeron que el oficial falleció por suicidio y aseguraron que no encontraron evidencias que respaldaran la hipótesis de un homicidio. Sin embargo, el caso volvió a ser objeto de atención pública luego de que se conociera una investigación disciplinaria contra diez funcionarios de Medicina Legal por presuntos accesos irregulares al expediente. De acuerdo con una auditoría interna, 23 funcionarios consultaron el archivo en el sistema Sirdec, aunque solo 12 estaban autorizados para hacerlo. Cabe señalar que en ese momento Miguel Ángel del Río, abogado que representó al coronel Dávila, planteó la figura de un ”suicidio de oportunidad”, es decir, que el coronel habría actuado bajo fuertes presiones externas.

Dávila llevaba más de dos décadas dentro de la Fuerza Pública. Y su recorrido antes de llegar a la Presidencia había pasado por la Seccional de Investigación Criminal de Cundinamarca, dependencia regional de la Dijín de la Policía. Hasta el momento las autoridades mantienen vigente la conclusión oficial de que la muerte del coronel Dávila correspondió a un suicidio. Siga leyendo: Las veces que Petro ha defendido a cercanos untados de corrupción

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