¿Qué pasó con el coronel Óscar Dávila? Angie Rodríguez dice que policías del Dapre le comentaron que “no fue un suicidio”

La aún directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, afirmó que durante su paso por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), varios integrantes de la Fuerza Pública supuestamente le advirtieron que tuviera cuidado, pues la muerte del coronel Óscar Dávila no habría sido un suicidio.
“Me dijeron que el coronel Dávila no se quitó la vida”, dijo Rodriguez en entrevista con Blu Radio. Agregó: “Recién yo llegué al Dapre unos policías me decían que era ingenua, muy buena gente. Me decían que no fuera confiada porque acá pasan cosas feas”.
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También sostuvo que esa información la llevó a mantener dudas sobre su seguridad. Y es que ella señaló que desde que se volvió una persona “incómoda” para el gobierno Petro, las personas a su alrededor le dijeron que tuviera “cuidado”.
Rodríguez aseguró que varios policías que conocían al coronel estaban profundamente afectados por su muerte y que, en conversaciones privadas, le transmitieron una advertencia sobre el caso. “Lo de mi coronel (Óscar Dávila) no fue un suicidio. Tenga cuidado”, le habrían dicho.