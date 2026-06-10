Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Representante Leonardo Gallego renunció a la Comisión de Acusaciones tras intento de suspensión a Petro

El representante aseguró que no estuvo de acuerdo con la decisión y que estas deberían regirse por la Constitución Política.

  • Leonardo Gallego hace parte del Partido Liberal. FOTO: CONGRESO VISIBLE
    Leonardo Gallego hace parte del Partido Liberal. FOTO: CONGRESO VISIBLE
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

“De mi profunda preocupación por los acontecimientos ocurridos en el día de hoy, y particularmente por la adopción de una medida cautelar que, en mi criterio, carece de fundamento suficiente y genera efectos políticos que trascienden el ámbito propio de las competencias institucionales de la comisión”, con aquellas palabras, Leonardo Gallego renunció a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El congresista del Partido Liberal se estaba refiriendo al auto realizado por Gloria Arizabaleta, que pretendía “suspender” al presidente Gustavo Petro.

En desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos