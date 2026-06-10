“Autoatentado diseñado para que Petro haga campaña”: Abelardo sobre la orden de suspender al presidente

La polémica decisión de la representante Gloria Elena Arizabaleta de radicar un auto que ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro desató una fuerte reacción del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien calificó la actuación como un hecho jurídicamente inviable y políticamente conveniente para el mandatario.

De la Espriella aseguró que la medida no solo carece de sustento constitucional, sino que terminaría beneficiando a Petro en plena recta final de la campaña presidencial.

“Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro, para que pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y le prende fuego al país”, afirmó el candidato.

Las declaraciones se producen después de que se conociera el auto mediante el cual la representante ordenó suspender al jefe de Estado hasta el próximo 21 de junio dentro de una investigación por presunta participación en política.

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Sin embargo, juristas han advertido que la medida tendría serios problemas de legalidad. La Comisión de Acusación no tiene competencia para suspender al Presidente de la República y una decisión de ese tipo solo podría ser adoptada por el Senado dentro del procedimiento constitucional previsto para juzgar a un jefe de Estado.

“La Cámara de Representantes no tiene ninguna competencia legal o constitucional para suspender al presidente. Esa facultad es exclusiva del Senado. Lo que acaba de ocurrir constituye un hecho abiertamente contrario al orden constitucional”, dijo Abelardo.

Para el candidato, el país enfrenta una situación que considera una amenaza para la democracia y reiteró sus denuncias sobre un supuesto intento de alterar el proceso electoral.

“Lo he dicho desde hace años: Petro se quiere robar las elecciones. Cada paso que da apunta a ello. Más de 10 millones de colombianos hablaron en las urnas y es el momento en que el presidente no reconoce el resultado electoral”.

También acusó al Gobierno de utilizar recursos y actividades estatales con fines electorales para favorecer al candidato Iván Cepeda y afirmó que el presidente estaría intentando modificar las reglas de la competencia democrática.

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“Petro sabe que ya perdió en las urnas y en la institucionalidad. No tiene cómo ganar democráticamente y por eso busca alterar las reglas del juego”.

Pidió la intervención de los organismos de control, las altas autoridades del Estado y la comunidad internacional para vigilar el proceso electoral colombiano.

“Exijo a las instituciones que cumplan su deber constitucional. Le pido a la comunidad internacional que ponga sus ojos sobre el proceso electoral colombiano, porque aquí se está fraguando un golpe contra la voluntad popular”.

Finalmente, hizo un llamado a sus seguidores a actuar dentro del marco constitucional y a defender las instituciones democráticas.

“La Constitución se defiende con firmeza, con unidad y con determinación. No vamos a permitir que se roben la democracia. Hoy más que nunca debemos estar firmes por la patria”, concluyó.