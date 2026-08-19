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Leonardo Huerta, ex fórmula vicepresidencial de Claudia López, ocupará cargo en Gobierno De la Espriella

Huerta apoyó para la segunda vuelta la candidatura de Abelardo de la Espriella, distanciándose de la exalcaldesa de Bogotá.

  • La ex fórmula vicepresidencial de Claudia López, Leonardo Huerta, tendrá importante cargo en gabinete de Abelardo de la Espriella. Fotos: Colprensa
    La ex fórmula vicepresidencial de Claudia López, Leonardo Huerta, tendrá importante cargo en gabinete de Abelardo de la Espriella. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Leonardo Huerta, ex precandidato presidencial y quien fuera la fórmula vicepresidencial de Claudia López en las pasadas elecciones tendrá un cargo en el gobierno de Abelardo de la Espriella, será el nuevo director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

El abogado y filósofo asumirá la responsabilidad de una de las entidades transversales más importantes del Estado, pues el DAFP tiene por misión diseñar las reglas del empleo estatal, fortalecer la gestión de las instituciones públicas nacionales y territoriales, y mejorar el desempeño de los servidores públicos para elevar la confianza de la ciudadanía. También tendrá bajo su coordinación y vigilancia las labores de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

El nombramiento de Huerta se da en medio de las lupas que hay sobre esta entidad, pues su anterior director, César Manrique, se encuentra actualmente prófugo de la justicia debido a su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En uno de los mayores escándalos de la administración de Gustavo Petro, Manrique fue señalado por la Fiscalía de presuntamente liderar el desvío de un convenio por $100.000 millones entre la Agencia Nacional de Tierras y la UNGRD, gestionando recursos a cambio de asignar contratos a recomendados suyos.

Lea también | El nombramiento le duró dos días: vicepresidente de la ANI, Andrés Camilo Pardo, renunció

Huerta es abogado de la Universidad Libre y licenciado en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira. También tiene una maestría en Derecho Administrativo y especializaciones en Derecho Probatorio, Derechos Humanos y DIH, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional.

En lo público, se ha desempeñado como Defensor del Pueblo Delegado para el Derecho a la Salud y fue Secretario de Educación de Pereira entre los años 2020 y 2021.

Meses atrás estuvo en el radar político al aspirar a la Presidencia. Tras ser derrotado en la Consulta de las Soluciones por Claudia López, se convirtió en la fórmula de la exmandataria bogotana para acompañarla a la primera vuelta presidencial.

Para la segunda vuelta presidencial, hubo una división entre los dos. Mientras López apoyó abiertamente la candidatura de Iván Cepeda, Huerta tomó distancia de ella y decidió respaldar a De la Espriella.

En su momento, el ex defensor del Pueblo enfatizó públicamente que su apoyo no obedecía a compromisos burocráticos y destacó la figura del hoy vicepresidente, José Manuel Restrepo, a quien describió como una persona decente, humana, respetuosa de las instituciones y con un conocimiento profundo del Estado, señalando múltiples coincidencias con los anhelos de su propio movimiento político, “Nueva Historia”.

Siga leyendo: Estas son las personas que iban a entrar al gobierno De la Espriella y se quedaron por fuera por su pasado con Petro

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Preguntas y respuestas

¿Quién es Leonardo Huerta y qué cargo ocupará en el gobierno de Abelardo de la Espriella?
Leonardo Huerta será el nuevo director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Es abogado y filósofo, con experiencia en cargos públicos como secretario de Educación de Pereira y defensor del Pueblo delegado para el Derecho a la Salud.
¿Qué funciones tendrá Leonardo Huerta como director del DAFP?
Huerta estará a cargo de una entidad que diseña las reglas del empleo estatal, fortalece la gestión de instituciones públicas y busca mejorar el desempeño de los servidores. También tendrá bajo su coordinación y vigilancia las labores de la ESAP.
¿Qué pasó con César Manrique, anterior director del DAFP?
César Manrique, anterior director del DAFP, está prófugo de la justicia por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con la UNGRD. La Fiscalía lo señaló de presuntamente liderar el desvío de un convenio por $100.000 millones.
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