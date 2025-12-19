La cifra de quemados sigue disparada en Medellín: este año van 62% más

El saldo de quemados en Medellín y Antioquia sigue al alza. Pese a que todavía faltan más de diez días para que termine la temporada de fin de año, el consolidado de personas quemadas con pólvora continúa creciendo. El incremento más grande es en Medellín, en donde, en lo corrido de este año, el acumulado de lesionados es de 44, lo que equivale a un 62,9% más en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se habían registrado 27 quemados. Le puede interesar: No les importa nada: dos personas fueron grabadas en Itagüí tirando voladores desde una chiva en movimiento En el caso de Antioquia, el incremento también es importante, pasando de un consolidado de 69 casos en 2024 a 81 casos en 2025, lo que representa una variación de 17,3%.

En el reporte más reciente entregado por la Secretaría de Salud de Antioquia este viernes 19 de diciembre, se reportaron tres nuevos casos, dos en Medellín y uno en el municipio de Puerto Triunfo. En Medellín los dos nuevos lesionados corresponden a una mujer de 23 años que sufrió quemaduras de segundo grado en sus miembros inferiores mientras usaba chispitas mariposa, y un hombre de 41 años que sufrió laceraciones y quemaduras de primer grado en sus manos por estar manejando artefactos pirotécnicos. Lea también: Peligro andante: agarraron a conductor con 60 kilos de pólvora en Bello En Puerto Triunfo, el lesionado fue un hombre de 36 años que sufrió laceraciones y quemaduras de primer grado en su torso y extremidades cuando le cayó material pirotécnico que otros manipulaban.