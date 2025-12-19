x

La cifra de quemados sigue disparada en Medellín: este año van 62% más

En Antioquia la cifra también va al alza y el consolidado está 17,3% por encima de 2024.

    En lo corrido de este año, de los 81 quemados que van en Antioquia, 24 corresponden a menores de edad. FOTO: Edwin Bustamante
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

El saldo de quemados en Medellín y Antioquia sigue al alza. Pese a que todavía faltan más de diez días para que termine la temporada de fin de año, el consolidado de personas quemadas con pólvora continúa creciendo.

El incremento más grande es en Medellín, en donde, en lo corrido de este año, el acumulado de lesionados es de 44, lo que equivale a un 62,9% más en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se habían registrado 27 quemados.

En el caso de Antioquia, el incremento también es importante, pasando de un consolidado de 69 casos en 2024 a 81 casos en 2025, lo que representa una variación de 17,3%.

En el reporte más reciente entregado por la Secretaría de Salud de Antioquia este viernes 19 de diciembre, se reportaron tres nuevos casos, dos en Medellín y uno en el municipio de Puerto Triunfo.

En Medellín los dos nuevos lesionados corresponden a una mujer de 23 años que sufrió quemaduras de segundo grado en sus miembros inferiores mientras usaba chispitas mariposa, y un hombre de 41 años que sufrió laceraciones y quemaduras de primer grado en sus manos por estar manejando artefactos pirotécnicos.

En Puerto Triunfo, el lesionado fue un hombre de 36 años que sufrió laceraciones y quemaduras de primer grado en su torso y extremidades cuando le cayó material pirotécnico que otros manipulaban.

Con sus 44 casos, Medellín es, de lejos, el territorio con más quemados en el departamento. Bello ocupa la segunda posición con 5 quemados, Itagüí con 4 y El Bagre, Uramita, Segovia, Nechí, Chigorodó, El Santuario, Girardota y Puerto Triunfo con dos cada uno.

Los municipios de Necoclí, Tarazá, Envigado, Cáceres, Remedios, Caucasia, Granada, La Ceja, San Pedro de Urabá, Zaragoza, Copacabana y El Peñol acumulan un caso cada uno.

Con base en ese panorama, desde la Alcaldía de Medellín señalaron que continúan realizando campañas educativas y de prevención contra la pólvora.

“La campaña también cuenta con una estrategia integral de comunicaciones, que incluye vallas publicitarias, paraderos de buses, cuñas radiales y contenidos digitales difundidos a través de redes sociales institucionales, con el objetivo de amplificar el mensaje y llegar a diferentes públicos. A través de esta campaña estamos promoviendo acuerdos sociales alrededor del autocuidado, la protección de niñas, niños, animales y el respeto por el entorno, reforzando la idea de que celebrar sin pólvora es una decisión consciente que beneficia a toda la ciudad”, informó la Alcaldía.

A nivel hospitalario, las autoridades también reiteraron su consternación por el copamiento de las unidades de quemados tanto para adultos como para niños, que se mantienen en un 100% de ocupación.

