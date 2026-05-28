Ley Miguel Uribe Turbay fue sancionada a pocos días de cumplirse un año del atentado que acabó con su vida

Desde el Congreso de la República se impulsó una ley para que se le rindiera un homenaje a Miguel Uribe Turbay, el senador que fue asesinado en Bogotá en un evento político. Esta norma ya fue firmada por el presidente Gustavo Petro.

Se trata de la Ley 2576 del 25 de mayo de 2026 y tiene como objetivo honrar y exaltar la memoria del fallecido senador y precandidato presidencial del Centro Democrático. Esa norma lo reconoce como un “insigne ciudadano y ejemplar servidor público” que dedicó su vida a la construcción de un país libre de violencia.

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La ley establece varios homenajes en el Congreso y reconocimientos en la ciudad de Bogotá. En la lista de honores autorizados se encuentra la elaboración e instalación de una placa en el Capitolio Nacional, específicamente en la parte exterior de la oficina que ocupó el senador entre 2022 y 2025.

También, el actual Salón de Medios, ubicado frente al patio Álvaro Gómez Hurtado en el Capitolio, cambiará su nombre oficialmente a “Salón Miguel Uribe Turbay”. El congreso también tiene el mandato de promover la divulgación de su trayectoria como referente de liderazgo y compromiso con el país.

En cuanto a los reconocimientos en Bogotá, se autorizó a la Alcaldía Mayor y al Concejo de Bogotá para que el parque “El Golfito”, situado en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón y donde ocurrió el atentado, pase a llamarse “Parque Miguel Uribe Turbay”.