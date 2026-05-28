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Ley Miguel Uribe Turbay fue sancionada a pocos días de cumplirse un año del atentado que acabó con su vida

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático fue asesinado el pasado 7 de junio de 2025 en Bogotá. Conozca los detalles de la ley que busca honrar su memoria.

  • Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 y murió luego de estar hospitalizado el 11 de agosto de 2025. Fotos: Colprensa - Cristian Bayona
    Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 y murió luego de estar hospitalizado el 11 de agosto de 2025. Fotos: Colprensa - Cristian Bayona
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Desde el Congreso de la República se impulsó una ley para que se le rindiera un homenaje a Miguel Uribe Turbay, el senador que fue asesinado en Bogotá en un evento político. Esta norma ya fue firmada por el presidente Gustavo Petro.

Se trata de la Ley 2576 del 25 de mayo de 2026 y tiene como objetivo honrar y exaltar la memoria del fallecido senador y precandidato presidencial del Centro Democrático. Esa norma lo reconoce como un “insigne ciudadano y ejemplar servidor público” que dedicó su vida a la construcción de un país libre de violencia.

Lea también: Miguel Uribe Turbay, el hombre que llegó antes a todas las cosas

La ley establece varios homenajes en el Congreso y reconocimientos en la ciudad de Bogotá. En la lista de honores autorizados se encuentra la elaboración e instalación de una placa en el Capitolio Nacional, específicamente en la parte exterior de la oficina que ocupó el senador entre 2022 y 2025.

También, el actual Salón de Medios, ubicado frente al patio Álvaro Gómez Hurtado en el Capitolio, cambiará su nombre oficialmente a “Salón Miguel Uribe Turbay. El congreso también tiene el mandato de promover la divulgación de su trayectoria como referente de liderazgo y compromiso con el país.

En cuanto a los reconocimientos en Bogotá, se autorizó a la Alcaldía Mayor y al Concejo de Bogotá para que el parque “El Golfito”, situado en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón y donde ocurrió el atentado, pase a llamarse “Parque Miguel Uribe Turbay”.

En ese lugar se instalará un busto del senador, cuya inauguración está prevista para el 11 de agosto de 2026, coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento. Justamente, cada 11 de agosto se realizarán actividades culturales enfocadas en la construcción de paz y la exaltación de su memoria en el parque que llevará su nombre u otras plazas públicas.

Como forma de preservación histórica, la ley habilita al Archivo General de la Nación para recopilar, conservar y difundir documentos, discursos y material histórico sobre la vida y obra del líder político. En cuanto a la financiación de estos homenajes, los gastos de la placa y el busto serán asumidos por el Senado de la República. Todas las obras y actividades mencionadas deben ejecutarse en un plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la ley.

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La iniciativa fue impulsada por el senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, y contó con un respaldo multipartidista unánime en el Congreso, logrando su aprobación en menos de ocho meses después del fallecimiento de Uribe Turbay.

Siga leyendo | A casi un año del crimen: ¿por qué mataron a Miguel Uribe?

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