“Si tiene plata para la boleta, también tiene para la alimentación”: el proyecto que irá al Congreso sobre padres denunciados por alimentos

La escena podría darse: ver a un hombre o una mujer devolverse del estadio o de un centro de eventos porque no lo dejaron entrar porque no ha pagado la cuota alimentaria de sus hijos.
Ya pasa en Argentina, como lo reportó este diario en marzo del año pasado cuando tres aficionados no pudieron entrar al estadio Más Monumental de Buenos Aires a ver un partido de Eliminatoria porque no habían cumplido con su responsabilidad de aportar para la alimentación de sus hijos.
Por eso, la idea en Colombia ya está planteada y será propuesta por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza en la próxima legislatura.