Ponencia que estudia la Corte Suprema daría cárcel a cinco congresistas y un exparlamentario por caso UNGRD

La Corte Suprema avanza en el proceso judicial contra cinco congresistas y un exparlamentario implicados en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La ponencia del magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción, revelada esta martes por El Tiempo, pide que se les acuse formalmente y se les envíe a prisión a los cinco parlamentarios y un excongresista por su presunta participación en una red criminal que manipuló votos en las comisiones económicas del Congreso a cambio de contratos y favores pagados con recursos públicos de la Unidad de Gestión del Riesgo.