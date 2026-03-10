En vivo | Junior (0) - Nacional (1), Rengifo baña al arquero Silveira y el verde gana parcialmente en el Romelio Martínez

Atlético Nacional, cuarto en la tabla de posiciones con 18 puntos, a tres del líder Pasto, se mide a Junior en calidad de visitante, por el duelo aplazado de la tercera fecha de la Liga Betplay.
El técnico Diego Arias eligió a los once inicialistas liderados por Harlen Castillo; Andrés Román, Wiliam Tesillo, César Haydar, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.
El juego se desarrolla en el estadio Romelio Martínez, ya que el Metropolitano se encuentra en obras de adecuación.