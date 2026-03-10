x

En vivo | Junior (0) - Nacional (1), Rengifo baña al arquero Silveira y el verde gana parcialmente en el Romelio Martínez

Pasto, con su triunfo ante América, lidera la tabla con 21 unidades; el verde, por su parte, cuenta con 18 puntos.

  • Juan Manuel Rengifo marca para que Atlético Nacional se vaya adelante en el duelo ante Junior, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. FOTO COLPRENSA
    Juan Manuel Rengifo marca para que Atlético Nacional se vaya adelante en el duelo ante Junior, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. FOTO COLPRENSA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

Atlético Nacional, cuarto en la tabla de posiciones con 18 puntos, a tres del líder Pasto, se mide a Junior en calidad de visitante, por el duelo aplazado de la tercera fecha de la Liga Betplay.

El técnico Diego Arias eligió a los once inicialistas liderados por Harlen Castillo; Andrés Román, Wiliam Tesillo, César Haydar, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

El juego se desarrolla en el estadio Romelio Martínez, ya que el Metropolitano se encuentra en obras de adecuación.

Siga acá el minuto a minuto ...

Ya se juega el segundo tiempo en el Romelio.

En el tiempo de reposición, a los 45+3, Juan Manuel envió un globito para que Rengifo celebr el primero de la noche en el Romelio Martínez.

Minuto 19: Tras el llamado y la revisión en el VAR, Junior se queda sin Jermein Peña, por codazo contra Juan Rengifo.

Minuto 4: Gol de William Tesillo, de cabeza, para abrir el marcador en el Romelio Martínez de Barranquilla, pero intervino el VAR para anular el tanto, por fuera de lugar del defensor.

Ya se juega en el Romelio Martínez de Barranquilla, el duelo entre Junior y Atlético Nacional que, a última hora cambió el arquero y va con Harlen Castillo en la titular. Un cuadro viral le impidió a David estar en el partido.

Liga Betplay

