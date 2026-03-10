En vivo | Junior (0) - Nacional (1), Rengifo baña al arquero Silveira y el verde gana parcialmente en el Romelio Martínez

El juego se desarrolla en el estadio Romelio Martínez, ya que el Metropolitano se encuentra en obras de adecuación.

El técnico Diego Arias eligió a los once inicialistas liderados por Harlen Castillo; Andrés Román, Wiliam Tesillo, César Haydar, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

Atlético Nacional, cuarto en la tabla de posiciones con 18 puntos, a tres del líder Pasto, se mide a Junior en calidad de visitante, por el duelo aplazado de la tercera fecha de la Liga Betplay.

Ya se juega el segundo tiempo en el Romelio.

En el tiempo de reposición, a los 45+3, Juan Manuel envió un globito para que Rengifo celebr el primero de la noche en el Romelio Martínez.

Minuto 19: Tras el llamado y la revisión en el VAR, Junior se queda sin Jermein Peña, por codazo contra Juan Rengifo.

Minuto 4: Gol de William Tesillo, de cabeza, para abrir el marcador en el Romelio Martínez de Barranquilla, pero intervino el VAR para anular el tanto, por fuera de lugar del defensor.

Ya se juega en el Romelio Martínez de Barranquilla, el duelo entre Junior y Atlético Nacional que, a última hora cambió el arquero y va con Harlen Castillo en la titular. Un cuadro viral le impidió a David estar en el partido.