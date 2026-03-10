Alerta por temporada de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá: esto dicen los pronósticos

A su vez, en estos primeros dos meses del año, esta entidad ha realizado 429 visitas de inspección por riesgo de colapso estructural en las que se han generado 200 recomendaciones de evacuación: 55 definitivas y 145 temporales.

“Los puntos más críticos han sido el sur del territorio metropolitano que es donde hemos tenido los mayores acumulados de precipitación. A nivel de cada municipio en el Distrito hemos identificado cuencas hidrográficas que son particularmente críticas y se les hace seguimiento detallado para entregar la información oportuna para prevenir amenazas”, señaló Daniel Ruiz Carrascal, Coordinador general del Siata.

Si bien enero y febrero habitualmente se han caracterizado por ser tiempo seco y soleado, este 2026 fue la excepción, pues desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagrd se han atendido 360 emergencias ocasionadas por lluvias en la ciudad: 281 desplomes de árboles, 41 inundaciones y 38 deslizamientos.

Este martes 10 de marzo las autoridades anunciaron una nueva temporada de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá, que de acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas SIATA , llegará a la región con una fuerte intensidad durante lo que queda de este mes y todo abril.

Ahora, la tarea pasa por implementar las acciones preventivas necesarias con el fin de reducir al mínimo las tragedias producto de fuertes precipitaciones en la capital antioqueña y los otros municipios del Valle de Aburrá.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a entender el riesgo, a consultar todas las redes sociales del SIATA y el DAGRD, en donde vamos a entregar toda la información hidrometeorológica de manera actualizada. Venimos con un suelo saturado que favorece las condiciones para avenidas torrenciales, inundaciones y deslizamientos. Es por eso que invitamos a la ciudadanía a consultar, permanentemente, la información, a reportar cualquier situación al 123, solicitando visita de inspección por riesgo”, dijo el director del Dagrd, Carlos Andrés Quintero.

Respecto al tema de las quebradas, “La Administración Distrital ha extraído más de 22.700 metros cúbicos de sedimentos y residuos sólidos dentro y fuera del cauce de las quebradas, una cantidad equivalente a más de 2.200 volquetas de material. Como parte de las acciones de prevención, ha realizado intervenciones, principalmente, en obras de contención y mitigación en Villa Guadalupe (pilas de contención), sector Pacífico (malla de retención contra caída de rocas) y Villatina (anclajes para estabilización del terreno)”.

Otras de las intervenciones se llevan a cabo con el proyecto Mi Río, Mis Quebradas en los afluentes de La Cabuyala y La Chorrera en San Antonio de Prado; La Altavista y El Pelón en Altavista; La Aguadita en Villa Hermosa; La Honda en Aranjuez, y en La Feria de la comuna 5 Castilla.

“También estamos avanzando en los procesos de contratación para iniciar con el mantenimiento de 197 puntos críticos por riesgo hidráulico en 90 quebradas de la ciudad y construir una obra nueva en la quebrada La Máquina o La Tebaida, a la altura de Las Granjas, en Manrique. Esto implica una inversión muy importante y, con el apoyo del Área Metropolitana, nos permitirá reducir el riesgo y construir más capacidad de adaptación”, puntualizó Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

No obstante, y ante las múltiples acciones por parte de las autoridades encargadas, el llamado prioritario se hace a la comunidad, pues muchas de las tragedias por lluvias que se derivan del desbordamiento de quebradas, pueden evitarse siempre y cuando las personas sean conscientes de no saturar las mismas con residuos ni tampoco obstruir su cauce con objetos de gran volumen.