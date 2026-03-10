Alerta por temporada de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá: esto dicen los pronósticos

Este martes 10 de marzo las autoridades anunciaron una nueva temporada de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá, que de acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas SIATA, llegará a la región con una fuerte intensidad durante lo que queda de este mes y todo abril.
Si bien enero y febrero habitualmente se han caracterizado por ser tiempo seco y soleado, este 2026 fue la excepción, pues desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagrd se han atendido 360 emergencias ocasionadas por lluvias en la ciudad: 281 desplomes de árboles, 41 inundaciones y 38 deslizamientos.
“Los puntos más críticos han sido el sur del territorio metropolitano que es donde hemos tenido los mayores acumulados de precipitación. A nivel de cada municipio en el Distrito hemos identificado cuencas hidrográficas que son particularmente críticas y se les hace seguimiento detallado para entregar la información oportuna para prevenir amenazas”, señaló Daniel Ruiz Carrascal, Coordinador general del Siata.
A su vez, en estos primeros dos meses del año, esta entidad ha realizado 429 visitas de inspección por riesgo de colapso estructural en las que se han generado 200 recomendaciones de evacuación: 55 definitivas y 145 temporales.