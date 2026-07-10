Así fue el emotivo mensaje de Di María a Campaz tras amenazas de muerte: “Diste todo por tu país”

Luego de ser blanco de críticas y amenazas de muerte tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, el astro argentino y campeón del mundo, Ángel Di María, envió un emotivo mensaje de apoyo a su compañero en Rosario Central, Jáminton Campaz.

El extremo colombiano quedó en el centro de la polémica luego de errar una oportunidad inmejorable de gol frente al portero suizo Gregor Kobel en el minuto 115 del tiempo extra, jugada que pudo haber cambiado el destino del encuentro que Colombia finalmente perdió por penales.

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Tras el partido contra los europeos, la situación para Campaz escaló a niveles alarmantes, ya que, desafortunadamente, el atacante recibió amenazas severas dirigidas no solo contra él, sino también contra su entorno cercano, incluyendo menciones a su hija de cinco años.

Fue tal el hostigamiento y el clima de inseguridad que Campaz tomó la drástica determinación de no regresar a territorio colombiano junto con el resto de la delegación oficial, optando por resguardarse mientras la situación se calma.

El propio futbolista realizó un descargo público pidiendo respeto y señalando que “ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”. Ante la oleada de insultos, el jugador se vio obligado a restringir los comentarios en sus publicaciones de Instagram.

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