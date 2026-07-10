Videos | España, con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, venció a Bélgica y es semifinalista del Mundial

Los tantos del cuadro español llegaron a los minutos 30 y 88, con el salvador Merino, quien aprovechó la lesión de Thibaut Courtois (71’) para ingresar y anotar en los últimos minutos del juego para el 2-1. Por Bélgica había marcado Charles De Ketelaere, a los 41 minutos del primer tiempo.

Con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino , España venció 2-1 a Bélgica y se clasificó a la semifinal del Mundial de Norteamérica , en la que se enfrentará a Francia el próximo martes, 14 de julio, en Dallas.

España, que hizo más por ganar el partido, logró el tanto que le dio la clasificación a los 88 minutos, muy cerca del final y tras luchar durante todo el compromiso, tratando de vencer al arquero Thibaut Courtois, quien salió a los 71 minutos por una molestia en su pierna izquierda.

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Al final, Merino fue el salvador, marcando en un rebote que dejó el arquero Senne Lammens, para ser el segundo clasificado a la semifinal del Mundial de Norteamérica y ahora se tendrá que medir a Francia, otro favorito al título, el martes 14 de julio en Dallas.

Es la segunda vez en la historia que España avanza a instancias de semifinales de la Copa Mundo y que su único título data de Sudáfrica 2010. En las dos ediciones anteriores se había quedado en octavos en Rusia 2018 y Catar 2022.

Hay que recordar que Francia llegó a la semifinal tras vencer 2-0 a Marruecos.