Esta fue la millonada que gastó RTVC para adquirir los derechos del documental sobre Petro

Una millonaria suma de dinero habría utilizado RTVC para adquirir los derechos de un documental dedicado a la trayectoria política y la vida del presidente Gustavo Petro, así lo denunció la oposición. De acuerdo a un documento de Señal Colombia dado a conocer por la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, el documental fue comprado por 10.000 dólares, unos 39 millones de pesos aproximadamente. Lea también: ¿Petro quiere expropiar el Canal 1? “Contrato va hasta 2037, es un ataque a la libertad”: Avendaño “El video “documental” sobre Petro que emitió RTVC fue comprado por un valor de USD10.000. Cada una de las emisiones según el contrato cuesta USD3.333”, escribió en su cuenta de X la congresista. “No hay derecho que estén gastando la plata de los colombianos en la megalomanía de Petro que se siente todo un Nerón mientras Colombia arde”, agregó la opositora al jefe de Estado.

El documental llamado Petro: décadas de lucha, un pueblo decide, se estrenó en Señal Colombia el pasado domingo, 21 de septiembre. Fue dirigido por el cineasta Sean Mattison y narra en 98 minutos la vida de Gustavo Petro desde su paso por el grupo guerrillero M-19 hasta la Casa de Nariño.

El documental fue estrenado en Señal Colombia el pasado 21 de septiembre. FOTO: Captura de cuenta de X de RTVC

Aunque se ha tratado de promocionar este material audiovisual por parte del sistema de medios públicos como un contenido informativo, para la congresista Cabal se están usando “los recursos de los colombianos para pagar la vanidad de Petro”.

¿De dónde recibe los recursos RTVC?

Según fuentes oficiales, los recursos del sistema de medios públicos provienen del Presupuesto General de la Nación y transferencias hechas por el Estado, estas se hacen de forma periódica para garantizar el cumplimiento de su objeto social el cual está sustentado en la producción y operación de los medios de comunicación públicos.