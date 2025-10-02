Esta fue la millonada que gastó RTVC para adquirir los derechos del documental sobre Petro

Una millonaria suma de dinero habría utilizado RTVC para adquirir los derechos de un documental dedicado a la trayectoria política y la vida del presidente Gustavo Petro, así lo denunció la oposición.
De acuerdo a un documento de Señal Colombia dado a conocer por la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, el documental fue comprado por 10.000 dólares, unos 39 millones de pesos aproximadamente.
Lea también: ¿Petro quiere expropiar el Canal 1? “Contrato va hasta 2037, es un ataque a la libertad”: Avendaño
“El video “documental” sobre Petro que emitió RTVC fue comprado por un valor de USD10.000. Cada una de las emisiones según el contrato cuesta USD3.333”, escribió en su cuenta de X la congresista. “No hay derecho que estén gastando la plata de los colombianos en la megalomanía de Petro que se siente todo un Nerón mientras Colombia arde”, agregó la opositora al jefe de Estado.