Incautan cuatro toneladas de cocaína transportadas en una lancha go-fast en el mar Caribe

El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de X la incautación de cuatro toneladas de cocaína que eran transportadas en una lancha tipo go-fast en el mar Caribe, al noroeste de Cartagena.

El resultado se dio gracias a un operativo conjunto de la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según el Presidente, el procedimiento se ejecutó sin que se registraran personas muertas.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la interdicción se produjo tras labores de control y vigilancia marítima, cuando las autoridades detectaron una motonave que navegaba de forma sospechosa y a alta velocidad. Una vez interceptada, hallaron 161 bultos que contenían 4.015 kilogramos del estupefaciente.

En la embarcación viajaban cinco personas, cuatro de nacionalidad colombiana y una hondureña, quienes fueron capturadas en flagrancia y puestas a disposición de las autoridades competentes. Según los reportes oficiales, del cargamento podrían extraerse cerca de 10 millones de dosis de cocaína que tenían como destino distintos países y su valor aproximado eran $USD 192 millones en el mercado ilegal.

Este resultado se suma a los reportados por la Armada Nacional de Colombia durante 2025, año en el que, según la institución, se consolidaron operaciones sostenidas contra el narcotráfico y las economías ilícitas en los espacios marítimos y fluviales del país.

En ese periodo, fueron incautadas más de 575 toneladas de clorhidrato de cocaína, 95 toneladas de marihuana y ocho toneladas de pasta base de coca, para un total superior a 678 toneladas de estupefacientes sacadas de circulación.

Además, destruyeron más de 845 laboratorios, se incautaron de 1,8 millones de kilogramos de insumos sólidos y 1,4 millones de galones de insumos líquidos; interdictaron 19 semisumergibles, inmovilizaron más de 180 medios de transporte y aprehendieron a 495 personas, afectando de manera directa la cadena logística del narcotráfico.