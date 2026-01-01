Luis Díaz, el mejor fichaje de la temporada en Europa, según estudio

Luis Díaz no necesitó demasiado tiempo para dejar claro que su llegada al Bayern Múnich no era una apuesta caprichosa ni un fichaje de corto impacto mediático. Bastó un partido oficial para empezar a cambiar el relato. Fue en la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart, escenario de alta exigencia y presión inmediata, donde el colombiano marcó un gol determinante que encaminó al Bayern hacia la coronación. Aquella noche, mientras celebraba su primer título con el gigante bávaro, comenzaron a disiparse las dudas que habían acompañado su contratación, especialmente aquellas voces que cuestionaban la inversión por su edad y por el momento de su carrera.
