Luis Díaz debuta como cantante con su primer sencillo, ‘La Promesa’, una champeta en homenaje a su historia

El videoclip cuenta con la participación de familiares del futbolista y con una recopilación de imágenes de su paso por varios clubes. Conozca más sobre el sencillo.

    En el video también salen sus padres y Geraldine Ponce, esposa del futbolista, y sus dos hijas Roma y Charlotte. FOTO: Video ‘La Promesa’
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

01 de enero de 2026
Luis Díaz cerró el año con broche de oro. El delantero colombiano, figura del Bayern Múnich, no solo le dio la bienvenida al 2026 con las dos nominaciones que tiene al Gol del Año en la Bundesliga y su próximo debut en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, sino que además, lanzó su primera canción como solista, titulada ‘La Promesa’, una champeta que rápidamente se viralizó en redes sociales tras su lanzamiento la noche del 31 de diciembre.

La canción cuenta con la colaboración de los artistas Juanda Iriarte y Nelsen. El sencillo narra la historia del guajiro, el duro camino que recorrió para llegar a ser una de las figuras más importantes en el fútbol colombiano y la promesa que hizo de comprarle algún día una casa a sus padres.

“Aprendí a trabajar desde chamaco, siempre he sido un guerrero y he echado pa’ lante, convencido de que nací para cumplir mis sueños. Con la bendición de mi madre sé que nada me ha de faltar, por eso le pido a Dios que no me desampare y que me ilumine, porque no quiero fallar a aquella promesita que le hice a mi familia: que pronto su casita les iba a comprar”, expresa Díaz en la canción.

El guajiro incluso se creó una cuenta en Youtube: “Luis Díaz Music”, en la cual agradeció a sus seguidores y explicó que aparte del fútbol, la música era uno de sus hobbies.

Muchos me conocen por el fútbol, pero hoy quiero que conozcan otra parte de mí. La música es uno de mis hobbies y una forma de expresarme con el corazón, algo que hago con mucho cariño y respeto por el arte. Este proyecto nace de la pasión, de disfrutar el proceso y de conectar con ustedes desde otro lugar. Gracias por el apoyo y por estar aquí en este nuevo camino”, expresó el delantero colombiano.

Un emotivo videoclip

En el video, Díaz retrata lo que ha sido su vida desde que era tan solo un niño en La Guajira, que soñaba con jugar en grandes estadios como uno de sus ídolos, el Pibe Valderrama. Con la participación de varios de sus familiares, el delantero deja ver no solo su talento en esta nueva faceta, sino también lo que ha sido su trayectoria en el deporte, con su evolución y paso por clubes como el Liverpool, el Junior, Porto y su actual equipo Bayern Múnich.

En el video también salen sus padres y Geraldine Ponce, esposa del futbolista, y sus dos hijas Roma y Charlotte. Además, el videoclip recopila imágenes de partidos del guajiro en la Selección Colombia y triunfos con el Bayern Múnich, cuando se coronaron como campeones de la Supercopa de Alemania.

La canción finaliza con Díaz bailando champeta con varias personas y con el siguiente mensaje de agradecimiento para sus seguidores: “Este video y esta canción es un mensaje desde el fondo de mi corazón para todos los jóvenes que sueñan con salir adelante en el fútbol y en la vida como tal. Es una muestra de que todos podemos cumplir nuestras metas y nuestros sueños si tenemos a Dios en nuestro corazón y nos proponemos lograr cada cosa que pasa por nuestra cabeza. Yo soy de aquí, del pueblo que me vio crecer, Barrancas, La Guajira, y hoy en día le doy gracias a Dios, al fútbol y a la vida por permitirme cumplir todos mis sueños”.

Si bien el lanzamiento del primer sencillo del futbolista generó opiniones divididas entre quienes lo apoyan y quienes prefieren verlo solamente en la cancha, la verdad es que el videoclip se ha vuelto viral y en tan solo 24 horas ya tiene más de 149 mil vistas y 15 mil “me gusta”.

