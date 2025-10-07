Lo que se sabe de la niña de tres años que murió tras caer de un décimo piso en Bogotá: vecino dio detalles

Aproximadamente a las 6:00 de la mañana de este lunes 6 de octubre, un suceso desgarrador, que al parecer pudo ser un descuido, sumió en el dolor a los residentes de un edificio en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá.
Una niña de tan solo 3 años y 10 meses perdió la vida tras caer desde la ventana del décimo piso del apartamento donde residía, en un accidente cuyas circunstancias están siendo investigadas por las autoridades.
Tras el trágico incidente, la menor fue rápidamente trasladada en una ambulancia del CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) e ingresó al servicio de urgencias del Hospital de Engativá.