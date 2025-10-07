Lo que se sabe de la niña de tres años que murió tras caer de un décimo piso en Bogotá: vecino dio detalles

Aproximadamente a las 6:00 de la mañana de este lunes 6 de octubre, un suceso desgarrador, que al parecer pudo ser un descuido, sumió en el dolor a los residentes de un edificio en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá. Una niña de tan solo 3 años y 10 meses perdió la vida tras caer desde la ventana del décimo piso del apartamento donde residía, en un accidente cuyas circunstancias están siendo investigadas por las autoridades. Le puede interesar: Corte Suprema pide investigar a Ricardo Roa y al ministro Guillermo Jaramillo por irregularidades en cuentas de campaña ‘Petro Presidente’ Tras el trágico incidente, la menor fue rápidamente trasladada en una ambulancia del CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) e ingresó al servicio de urgencias del Hospital de Engativá.

Según un comunicado de la Secretaría de Salud, la niña llegó en un grave estado de salud, “al parecer posterior a una caída desde gran altura”. El personal médico actuó de inmediato, aplicando los protocolos de emergencia y efectuando maniobras de reanimación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del equipo, la Secretaría de Salud confirmó que “los esfuerzos no dieron resultado”. Posteriormente, la entidad indicó que, “al declararse el fallecimiento, se entregó el informe a los familiares y se realizó acompañamiento en el duelo por parte del equipo de salud”. Al mismo tiempo, diferentes unidades de la Policía hicieron presencia en el lugar de los hechos e ingresaron al edificio para comenzar las indagaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias del caso.

La versión de la familia y el dolor de los vecinos: hablaron sobre esta familia

Si bien la familia de la menor evitó entregar declaraciones ante las cámaras de City Tv, señalaron fuera de micrófono que la tragedia habría ocurrido en un breve momento de ausencia. Al parecer, la madre “habría salido por el desayuno” y, a los pocos minutos, “la niña se habría despertado y ocurrió la tragedia”. Los vecinos del conjunto residencial expresaron su profundo pesar y conmoción. Fernando Casas, residente, afirmó que el accidente les “duele en el alma” y que los vecinos han estado “llorando, lamentando ese hecho, eso no se le desea a nadie, es muy doloroso”. Casas recordó que a diario veía a la madre llevar a la niña al jardín. “Nosotros la distinguimos, la señora llevaba la niña al colegio, uno la veía corriendo, era el diario vivir, salía corriendo con su hija al colegio, y después se iba al trabajo”, sostuvo al canal mencionado.

Esta sería la ventana de la cual cayó la niña en el edificio en Bogotá. FOTO: Cortesía City Tv

El vecino también descartó categóricamente cualquier indicio de violencia familiar, asegurando que se trataba de “una familia común y corriente, en el diario vivir, luchando por sus cosas, pero nada, lo único que se veía era a la señora muy contenta por su hija”. La comunidad se unió para acompañar a los padres en su inmenso dolor, una muestra de solidaridad ante lo que consideran un riesgo latente. “Estamos con ellos en todo momento, a cualquiera le puede suceder con esas ventanas, uno no sabe, es mejor ponerle un seguro para que no suceda eso”, concluyó. Tras el suceso, la Policía de Bogotá aprovechó para emitir una serie de recomendaciones enfocadas en la prevención de accidentes domésticos con menores de edad. Bibiana Valencia, Jefa del Grupo de la Policía Comunitaria, hizo énfasis en la seguridad en el hogar.

La niña de 3 años y 10 meses no pudo ser salvada por el equipo médico del Hospital de Engativá. FOTO: Alcaldía de Bogotá