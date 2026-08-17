Los enclaves de cocaína y narcos que enfrenta el nuevo gobierno

Dos enclaves del narcotráfico en Nariño y Norte de Santander están en la mira del nuevo gobierno, para iniciar el despliegue de lo que Abelardo de la Espriella ha llamado “la combinación de todas las formas de lucha contra la cocaína”. Esos lugares coinciden con sitios estratégicos protegidos por las fallidas negociaciones de la “paz total”.
Fuentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía le contaron a EL COLOMBIANO que las áreas seleccionadas están ligadas al diagnóstico conjunto entre esa entidad y la Oficina contra el Crimen y la Droga de Naciones Unidas (Unodc), que fue revelado a la opinión pública hace un mes.
Después de todas las trabas que puso el gabinete de Gustavo Petro para tratar de acomodar y minimizar el impacto de las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), lo que retrasó más de un año su publicación, una de las conclusiones de este documento es que hubo un par de zonas cercanas a las líneas limítrofes con países vecinos que incrementaron su producción de manera estrepitosa.