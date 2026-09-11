Testigo clave de escándalo en la UNGRD pidió ser trasladado a otro centro de detención

Luis Carlos Barreto Gantiva se convirtió en una de las piezas clave de la Fiscalía para reconstruir cómo operó el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sus declaraciones han servido para sustentar investigaciones contra exfuncionarios, contratistas y dirigentes políticos vinculados al caso. Ahora, mientras continúa colaborando con la justicia, el exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo pidió ser trasladado a un centro especial de reclusión al considerar que su seguridad podría verse comprometida en el lugar donde permanece detenido. Su abogado aseguró que las condiciones actuales dificultan incluso la comunicación con su defendido y señaló que, por tratarse de un testigo en varios procesos judiciales, debería permanecer en un establecimiento destinado a exfuncionarios públicos. La preocupación de la defensa radica en que Barreto no solo aceptó colaborar con las autoridades, sino que obtuvo un principio de oportunidad mediante el cual se comprometió a entregar información sobre los hechos de corrupción que rodearon a la UNGRD. Ese beneficio judicial cobija los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.

Entre los episodios que ha relatado ante la Fiscalía está el presunto desvío de $100.000 millones de un convenio que inicialmente manejaba la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según la investigación, esos recursos terminaron bajo control del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo tras una serie de gestiones en las que habrían participado Barreto y el entonces director de Función Pública, César Manrique.

De acuerdo con la tesis del ente acusador, la reducción de los recursos asignados a la ANT permitió liberar dineros que posteriormente serían utilizados en procesos de contratación presuntamente direccionados. Ese expediente es uno de los que mantiene a Manrique en la mira de la justicia. Sin embargo, el futuro de la colaboración de Barreto con la Fiscalía volverá a discutirse el próximo 29 de septiembre, fecha en la que un juez definirá si se extiende o no el principio de oportunidad que mantiene vigente desde hace un año.

¿Qué es lo más reciente que se sabe de la investigación de la Ungrd?

El día de ayer, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá prorrogó la orden de captura contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, dentro de la investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). El exfuncionario, quien se encuentra prófugo de la justicia, reapareció este jueves en la diligencia de manera virtual. La audiencia se realizó para definir la continuidad de la medida que pesa en su contra, mientras avanza el proceso por su presunta participación en el entramado de corrupción que habría desviado recursos públicos. La decisión se produjo después de que la defensa de González cuestionara la determinación adoptada en junio, en la que se había prorrogado por un año la medida de aseguramiento y extendido la vigencia de la orden de captura en su contra. En contexto: Tribunal confirmó orden de captura contra Carlos Ramón González por corrupción en la UNGRD Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .