¿Y los $3.100 millones? Así le recuerdan al excanciller Murillo líos con modernización del sistema de pasaportes

En medio de la crisis por la reciente suspensión del trámite de pasaportes en Colombia, vuelve a tomar fuerza la polémica por presuntos malos manejos y decisiones adoptadas al inicio del Gobierno Petro, que habrían derivado en una situación crítica sostenida.
El electo representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, volvió a lanzar fuertes denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de modernización del sistema.
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