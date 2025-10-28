Águilas venció a Envigado y se aferra al sueño de los cuadrangulares. Vea el agónico gol

En un partido lleno de tensión y dramatismo, Águilas Doradas logró una victoria crucial frente a Envigado que lo mantiene con vida en la lucha por los cuadrangulares de la Liga BetPlay-2. El conjunto de Rionegro, dirigido por Jonathan Risueño, demostró carácter y paciencia para resolver un duelo que parecía complicarse hasta el último minuto.

Envigado llegó al estadio Alberto Grisales con una propuesta valiente, cerrando espacios y presionando alto a un rival que necesitaba sumar de a tres para no salir de la zona de privilegio. Durante gran parte del compromiso, el partido se jugó en un ida y vuelta intenso, con oportunidades repartidas y un ritmo de juego que exigió al máximo a ambas escuadras.

Cuando todo apuntaba a un empate sin goles, apareció el momento clave: una mano dentro del área le permitió a Jorge Obregón tomar la responsabilidad desde el punto penal. Con frialdad y precisión, el delantero cobró y desató la alegría en las gradas al sellar el 1-0 definitivo en los últimos instantes del encuentro.