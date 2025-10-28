La Sub-17 Femenina de Colombia busca dar otro paso histórico en el Mundial ante Japón: a qué hora y dónde verlo

La Selección Colombia Femenina Sub-17 sigue alimentando el sueño mundialista y este miércoles buscará dar un paso más en el Mundial de Marruecos. El equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrentará a Japón, una potencia en la categoría. El partido se disputará en el Campo 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en la ciudad de Salé, a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), con transmisión del Gol Caracol y la plataforma Ditu.
Colombia llega a los octavos de final luego de superar una fase de grupos exigente y repleta de aprendizajes. El debut ante España fue un golpe de realidad: un rival de jerarquía que exigió al máximo al combinado tricolor. Pero la reacción fue inmediata. En el segundo encuentro, las dirigidas por Paniagua mostraron carácter y determinación para vencer a Costa de Marfil, y posteriormente consolidaron su clasificación con un valioso triunfo ante Corea del Sur.