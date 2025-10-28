La Sub-17 Femenina de Colombia busca dar otro paso histórico en el Mundial ante Japón: a qué hora y dónde verlo

La Selección Colombia Femenina Sub-17 sigue alimentando el sueño mundialista y este miércoles buscará dar un paso más en el Mundial de Marruecos. El equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrentará a Japón, una potencia en la categoría. El partido se disputará en el Campo 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en la ciudad de Salé, a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), con transmisión del Gol Caracol y la plataforma Ditu. Colombia llega a los octavos de final luego de superar una fase de grupos exigente y repleta de aprendizajes. El debut ante España fue un golpe de realidad: un rival de jerarquía que exigió al máximo al combinado tricolor. Pero la reacción fue inmediata. En el segundo encuentro, las dirigidas por Paniagua mostraron carácter y determinación para vencer a Costa de Marfil, y posteriormente consolidaron su clasificación con un valioso triunfo ante Corea del Sur.

Esa capacidad de levantarse marcó la esencia del equipo. Colombia no solo mejoró su funcionamiento colectivo, sino también su contundencia ofensiva. Las jugadoras encontraron la sincronía entre líneas y afinaron la presión alta, un sello característico del trabajo de Paniagua desde los Sudamericanos juveniles. Entre las figuras que más han brillado en territorio marroquí destaca London Crawford, la delantera que ha sido el motor ofensivo de la Selección. Con dos goles decisivos en los partidos ante africanas y asiáticas, Crawford se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del torneo. Su velocidad, potencia y determinación han sido claves para romper defensas y contagiar al grupo de confianza. El cuerpo técnico resalta no solo su aporte goleador, sino su liderazgo silencioso y su capacidad para interpretar los momentos del juego. En un equipo joven y valiente, Crawford se ha convertido en una referencia y en la jugadora que simboliza el crecimiento de esta generación.