Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

La Sub-17 Femenina de Colombia busca dar otro paso histórico en el Mundial ante Japón: a qué hora y dónde verlo

Con el impulso de una fase de grupos que dejó lecciones y triunfos memorables, las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán ante Japón un cupo a los cuartos de final.

  • London Crawford en una de las prácticas tricolor. FOTO cortesía fcf
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

28 de octubre de 2025
bookmark

La Selección Colombia Femenina Sub-17 sigue alimentando el sueño mundialista y este miércoles buscará dar un paso más en el Mundial de Marruecos. El equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrentará a Japón, una potencia en la categoría. El partido se disputará en el Campo 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en la ciudad de Salé, a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), con transmisión del Gol Caracol y la plataforma Ditu.

Colombia llega a los octavos de final luego de superar una fase de grupos exigente y repleta de aprendizajes. El debut ante España fue un golpe de realidad: un rival de jerarquía que exigió al máximo al combinado tricolor. Pero la reacción fue inmediata. En el segundo encuentro, las dirigidas por Paniagua mostraron carácter y determinación para vencer a Costa de Marfil, y posteriormente consolidaron su clasificación con un valioso triunfo ante Corea del Sur.

Esa capacidad de levantarse marcó la esencia del equipo. Colombia no solo mejoró su funcionamiento colectivo, sino también su contundencia ofensiva. Las jugadoras encontraron la sincronía entre líneas y afinaron la presión alta, un sello característico del trabajo de Paniagua desde los Sudamericanos juveniles.

Entre las figuras que más han brillado en territorio marroquí destaca London Crawford, la delantera que ha sido el motor ofensivo de la Selección. Con dos goles decisivos en los partidos ante africanas y asiáticas, Crawford se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del torneo. Su velocidad, potencia y determinación han sido claves para romper defensas y contagiar al grupo de confianza.

El cuerpo técnico resalta no solo su aporte goleador, sino su liderazgo silencioso y su capacidad para interpretar los momentos del juego. En un equipo joven y valiente, Crawford se ha convertido en una referencia y en la jugadora que simboliza el crecimiento de esta generación.

El desafío no será menor. Japón llega invicta y con una carta de presentación sólida: seis goles a favor y apenas uno en contra. Su clasificación se definió en la última jornada, cuando Noa Fukushima marcó el tanto del empate 1-1 ante Paraguay, resultado que aseguró el primer lugar del grupo F.

Las niponas destacan por su orden táctico, su velocidad y su precisión. Además, son uno de los equipos más disciplinados del torneo, con un estilo de presión alta y transiciones rápidas que pueden complicar a cualquier rival.

