“Que algo no le guste me motiva a seguir investigando”: María Clara Posada a Timochenko tras polémica por videos de la JEP

El enfrentamiento entre la senadora María Clara Posada y Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, pasó de las críticas a la JEP a un choque de ambos por la divulgación de una diligencia judicial reservada. El exjefe de las Farc acusó a la congresista de haber cometido un delito al hacer públicos los registros. Posada rechazó el señalamiento y aseguró que como congresista tenia “pleno derecho a ejercer control político”. La senadora publicó fragmentos de una diligencia realizada el 14 de febrero de 2019, dentro del Caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga los secuestros cometidos por las extintas Farc. La audiencia estuvo presidida por la magistrada Julieta Lemaitre y, según Posada, los registros llegaron a sus manos a través de una fuente anónima. Entérese: Lupa a la JEP: solo tiene 4 sentencias en firme de 21, ¿misión cumplida?

En las imágenes aparece Rodrigo Londoño, “Timochenko”, junto a magistrados de la JEP durante la diligencia sobre los secuestros. Posada cuestionó el tono de la audiencia e hizo énfasis en las risas y las conversaciones distendidas que, según ella, contrastan con la gravedad de los hechos investigados. La senadora sostuvo que este tipo de diligencias no deberían mantenerse bajo reserva y cuestionó la manera en que se desarrolló el encuentro: “Lejos de ser el sometimiento de un terrorista a una autoridad judicial, parece una tertulia de 6 horas con amigos en el club con risas, anécdotas y sin preguntas incómodas. Esto es lo que nos ha costado $3.8 billones a la fecha. La burla a las víctimas sería la regla general de una entidad que lo único que busca es proteger a los victimarios”, escribió Posada al referirse a la audiencia.

Uno de los fragmentos que más controversia le provocó a la senadora corresponde a las declaraciones de Londoño sobre las condiciones en las que permanecían los secuestrados de las Farc. En la grabación, el excomandante guerrillero sostuvo que dentro de la organización existían criterios para garantizar un supuesto “buen trato”: “Había criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida”, afirmó Londoño en el fragmento divulgado. Le puede interesar: Diez años del Plebiscito por la Paz, el día en que el pueblo dijo “no” al acuerdo con las Farc En otro momento de la declaración, negó que existieran directrices internas para torturar a los secuestrados: “Tortura no, jamás. Ni internamente, ni golpear a nadie. Eran sancionados”, se escucha decir al exjefe de las Farc.

Las declaraciones también incluyeron una discusión sobre las eventuales sanciones que enfrentarían los integrantes de la antigua guerrilla después del Acuerdo de Paz. Londoño habló de la posibilidad de establecer penas más flexibles y mencionó que estas podrían cumplirse en La Habana. Para María Clara Posada, el contenido de la diligencia evidencia una actitud que minimiza el sufrimiento de las víctimas y plantea interrogantes sobre la manera en que se desarrollaron las versiones ante la JEP. En otra publicación en X, la senadora incluso preguntó si los magistrados habían tratado con la misma amabilidad a los miembros de la Fuerza Pública que decidieron defender su inocencia y cuestionó el trato histórico de las Farc hacia niños reclutados, mujeres víctimas de violencia sexual, comerciantes extorsionados y personas secuestradas o asesinadas.

“La verdad hasta ahora es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos. Vamos a ver cuando le resulta el viaje a Varadero”, escribió la senadora en respuesta a “Timochenko”.

Timochenko acusó a María Clara Posada de violar la reserva de la JEP y cometer un delito

Después de la publicación de los videos, Londoño respondió directamente a la senadora: “La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”, afirmó. El excomandante de las Farc sostuvo además que la divulgación del material buscaba “sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes”, incluidos los militares. Además, defendió el papel de la JEP como tribunal surgido del Acuerdo de Paz y señaló que los cuestionamientos de sectores políticos hacen parte de una hostilidad contra esa jurisdicción.

María Clara Posada respondió a Timochenko y aseguró que seguirá investigando los procesos de la JEP

Posada no aceptó el señalamiento de Londoño. La senadora sostuvo que, como congresista, tiene facultades para ejercer control político sobre los recursos públicos destinados a la JEP y afirmó que ella no tenía el deber legal de custodiar el material que recibió: “Como congresista tengo pleno derecho a ejercer control político sobre cada peso de recursos públicos que se gasta en esa institución que ustedes inventaron en La Habana”, respondió.

Después cuestionó nuevamente el contenido de las imágenes y preguntó qué temor existía frente a que los colombianos conocieran cómo se desarrollaban esas diligencias: “¿Qué miedo les da que el país sepa de las fiestas y ferias que montaban en esas audiencias?”, escribió. La senadora también relacionó la discusión con las víctimas y con las sanciones que han recibido antiguos integrantes de las Farc. En su respuesta afirmó que, si realmente existiera preocupación por las víctimas, estas habrían sido reparadas y volvió a cuestionar una fotografía de Londoño utilizando un machete durante una actividad de reparación: “En este caso, ‘señor’ @TimoComunes no se configura ningún delito porque yo no tengo el deber de guardar custodia de esa información”, sostuvo. Lea más: Timochenko y exsecretariado de las Farc pagan condena por secuestrados limpiando el cementerio de Pitalito, Huila Y concluyó con: “Que algo no le guste a usted, Timochenko, me motiva a seguir investigando”.

Las reacciones políticas al cruce entre María Clara Posada y Timochenko por la JEP

El cruce entre ambos generó respaldo a Posada desde sectores que han cuestionado el funcionamiento y los costos de la JEP. El representante Daniel Briceño criticó la reacción de Londoño y sostuvo que los excombatientes no tendrían autoridad para “dar clases de moral y exigir” después de su paso por el proceso de paz. “El país le salió a deber a Timochenko. Se comieron miles de millones de los impuestos en lujos, viajes, camionetas y escoltas. Igualaron delincuentes sin votos con congresistas electos de verdad, se burlaron de las víctimas, no entregaron plata, bienes, no repararon, no pagaron cárcel, siguen llenos de lujos y ahora vienen a dar clases de moral y a exigir”, escribió.

El excongresista y víctima de secuestro Jaime Felipe Lozada calificó las declaraciones como “descaradas y cínicas”: “Lo que faltaba! Ahora le salimos a deber. ¡Descarado y cínico! Ah, y se lo dice una víctima que está dispuesta a debatir con usted, cuando quiera, sobre los avances de la JEP. Solo ponga el día, la hora y el lugar”, dijo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció sobre la controversia y cuestionó las declaraciones de Timochenko ante la JEP. “Lo verdaderamente grave no es que los colombianos conozcan lo que Timochenko dijo ante la JEP. Lo grave es que quien comandó las Farc niegue la tortura y se atreva a hablar de ‘buen trato’ a los secuestrados. Una cachetada a las víctimas y al país”, escribió. Rendón agregó que los excomandantes de las Farc deberían responder ante la justicia ordinaria y cuestionó el funcionamiento de la JEP: “A la JEP la cogieron de paseo durante 10 años: no aportaron ni verdad ni reparación”, afirmó. “La paz no se negocia, se impone con seguridad, justicia y oportunidades sociales”, concluyó.

El exdiputado y exsecuestrado por las Farc Sigifredo López también lo cuestionó: “¿Esta es la actitud de un juez imparcial? La misma magistrada Julieta Lemaitre que se ríe con Timochenko es la misma que me calló en una audiencia por demostrar que las FARC estaban mintiendo”, afirmó.

También, la exdirectora del ICBF Cristina Plazas cuestionó las advertencias dirigidas contra la senadora:

La controversia ocurre, además, mientras Posada mantiene una línea de cuestionamientos al funcionamiento de la JEP y sus gastos. Londoño, por su parte, ha defendido públicamente la jurisdicción y su papel dentro del Acuerdo de Paz. No se vaya sin leer: ONU defendió a JEP tras recorte presupuestal, pero congresista cuestiona convenios por $180.000 millones entre la Jurisdicción de Paz y el PNUD Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de pregunta y respuestas:

¿Qué respondió Timochenko a María Clara Posada por publicar los videos de la JEP? Rodrigo Londoño acusó a la senadora de violar la reserva de un proceso judicial y afirmó que esa conducta constituía un delito. También sostuvo que la divulgación afectaba la verdad judicial, el proceso restaurativo y los derechos de las víctimas. ¿Qué respondió María Clara Posada a Timochenko por la acusación de violar la reserva judicial? Posada rechazó el señalamiento y sostuvo que no tenía el deber legal de custodiar esa información. También afirmó que, como congresista, tiene derecho a ejercer control político sobre los recursos públicos de la JEP. ¿Qué muestran los videos de Timochenko y los magistrados de la JEP? Los fragmentos muestran a Rodrigo Londoño junto a magistrados durante una diligencia relacionada con los secuestros de las Farc. En las imágenes se observan conversaciones y risas que María Clara Posada cuestionó por considerar que contrastaban con la gravedad de los hechos investigados.

¿Qué respondió Timochenko a María Clara Posada por publicar los videos de la JEP? Rodrigo Londoño acusó a la senadora de violar la reserva de un proceso judicial y afirmó que esa conducta constituía un delito. También sostuvo que la divulgación afectaba la verdad judicial, el proceso restaurativo y los derechos de las víctimas. ¿Qué respondió María Clara Posada a Timochenko por la acusación de violar la reserva judicial? Posada rechazó el señalamiento y sostuvo que no tenía el deber legal de custodiar esa información. También afirmó que, como congresista, tiene derecho a ejercer control político sobre los recursos públicos de la JEP. ¿Qué muestran los videos de Timochenko y los magistrados de la JEP? Los fragmentos muestran a Rodrigo Londoño junto a magistrados durante una diligencia relacionada con los secuestros de las Farc. En las imágenes se observan conversaciones y risas que María Clara Posada cuestionó por considerar que contrastaban con la gravedad de los hechos investigados.