“Que algo no le guste me motiva a seguir investigando”: María Clara Posada a Timochenko tras polémica por videos de la JEP

El enfrentamiento entre la senadora María Clara Posada y Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, pasó de las críticas a la JEP a un choque de ambos por la divulgación de una diligencia judicial reservada. El exjefe de las Farc acusó a la congresista de haber cometido un delito al hacer públicos los registros. Posada rechazó el señalamiento y aseguró que como congresista tenia “pleno derecho a ejercer control político”.
La senadora publicó fragmentos de una diligencia realizada el 14 de febrero de 2019, dentro del Caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga los secuestros cometidos por las extintas Farc. La audiencia estuvo presidida por la magistrada Julieta Lemaitre y, según Posada, los registros llegaron a sus manos a través de una fuente anónima.
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