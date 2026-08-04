María Fernanda Cabal revela por qué no llegó al gabinete de Abelardo de la Espriella y anuncia su candidatura para 2030

La senadora María Fernanda Cabal reveló detalles sobre su futuro político y explicó las razones por las que no hará parte del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, en medio del debate interno que atraviesa el Centro Democrático sobre el rumbo que tomará la colectividad en los próximos años.
Durante una entrevista en el programa Tarde pero llego, de La FM, la congresista aseguró que el mandatario electo decidió no incluirla en su equipo de Gobierno debido a que busca que sus ministros no tengan una agenda política mientras ejercen sus funciones.
“No quisieron que yo estuviera en el gabinete y él mandó un mensaje que yo lo entendí y es que no quiere que sus ministros hagan política y yo no voy a dejar de hacer política”, afirmó Cabal.
La senadora explicó que aceptar un cargo dentro del Ejecutivo habría significado apartarse del proyecto político que viene construyendo y que, según dijo, tiene como principal objetivo disputar la Presidencia de la República en 2030.