Los chats que enredan a Martha Peralta con Olmedo López y otros secretos en De Buena Fuente

Aunque Peralta ha insistido en que no tiene que ver en el escándalo de corrupción que arropó a la UNGRD durante este Gobierno, nuevos chats revelan que le pedía cosas a Olmedo en aquella entidad.

    Peralta también le envió a Olmedo un cuadro con los nombres de contratistas a ser nombrados en su entidad.
El Colombiano
04 de octubre de 2025
bookmark

La senadora Martha Peralta, que hace parte de la Comisión Séptima, está más que enrededada en el caso de la UNGRD. EL COLOMBIANO conoció los chats que tuvo con Olmedo López en la mitad de la aprobación de la reforma pensional en junio de 2023.

Mientras sus compañeros debatían, Peralta le enviaba a Olmedo un cuadro con dos proyectos de Meta y Casanare y decía: “Este es de otro compañero senador”. De hecho, hay imágenes que muestran a Olmedo sentado en una de las sillas de los congresistas sin que se entendiera su presencia allí en el calor del debate. Peralta también le envió un cuadro con los nombres de contratistas a ser nombrados en su entidad. La UNGRD no tenía nada que ver con la pensional. ¿O sí?

El trino de Carvalho

El representante Daniel Carvalho dijo esta semana algo que tiene todo el sentido. Cuestionó cómo el Gobierno que ha dicho que es la “potencia mundial de la vida” se la pasa promoviendo la bandera de la “guerra a muerte” de Bolívar. Ahora no es solo el presidente Petro con la bandera en la solapa frente a Naciones Unidas, sino su precandidato Daniel Quintero que dijo esta semana ondeando esa bandera que la guerra era “a muerte” contra Vicky Dávila y contra Federico Gutiérrez. ¿Cómo es posible que una persona que quiere ser presidente vaya por ahí amenazando de muerte a sus contradictores?

La molestia de Benedetti con Montealegre

La pelea de Benedetti con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, tiene un continuará. Montealegre dio una entrevista a la revista Semana en la que mena su colega de gabinete como un “fantoche arrogante”. Hasta ahora Benedetti ha decidido ignorar a Montealegre. Pero una fuente que trabaja con él aseguró a EL COLOMBIANO que el ministro del Interior está indignando porque prácticamente él lo llevó al Gobierno. “Fue el que lo recomendó al presidente y el que le pidió que trabajara en el decretazo de la consulta”. La fuente también dijo: “Benedetti no ha empezado la pelea y ojalá no la empiece porque eso no para después”.

El gobierno de Rendón

En los pasillos de La Alpujarra vaticinan que las próximas cinco semanas serán fundamentales en el futuro del gobierno de Andrés Julián Rendón. En la Asamblea dicen que este tercer periodo de sesiones que arrancó será uno de los más álgidos en los últimos años, y se anticipa que la tasa de seguridad será objeto de duros debates liderados, entre otros por Luis Peláez. Pero, además, el 9 de noviembre es la consulta del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, en la que Rendón pone en juego su capacidad de convocatoria electoral. La oposición a este proyecto vaticina que en seis de los ocho municipios en consulta ganrá el No, es decir, que Rendón sufrirá allí un revés que podría tener grandes repercusiones.

