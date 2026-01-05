x

Quiénes fueron los Reyes Magos y qué se celebra cada 6 de enero

Con el paso de los siglos, la historia de estos magos de Oriente se transformó en una celebración religiosa y cultural que hoy se conmemora en varios países del mundo.

  • España es uno de los países que celebra por lo alto esta festividad. FOTO: Europa Press
    España es uno de los países que celebra por lo alto esta festividad. FOTO: Europa Press
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 7 horas
“Después del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén 2 y preguntaron: ‘¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Vimos su estrella al amanecer y venimos a adorarlo´”, así es como el Evangelio de San Mateo introduce a tres de las figuras más relevantes de la Navidad, los Reyes Magos, cuya celebración se lleva a cabo este 6 de enero en varios países de Europa e Hispanoamérica.

Le puede interesar: 2026, el año del reinicio según los astrólogos contemporáneos y la astrología china

La popularidad que gozan durante este época Melchor, Gaspar y Baltasar es gracias a ese momento descrito por el apóstol Mateo, quien en sus escrituras consignó cómo fue la visita de estos viajeros al niño Jesús recién nacido. Este evangelio es la única fuente canónica que menciona a estos reyes, como explica el teólogo y filósofo Camilo Gálvez, y fue en siglos posteriores que comenzó a llenarse el rompecabezas de la identidad de estos hombres. Con el paso del tiempo, la tradición también les atribuyó un valor simbólico universal: cada uno de los Reyes pasó a representar a los grandes grupos humanos conocidos en la Antigüedad –los indoeuropeos, los asiáticos y los africanos– como señal de que el mensaje de Jesús estaba dirigido a toda la humanidad.

Mateo, por ejemplo, solo hace referencia de unos “magos” que visitan al Mesías: no especifica cuántos fueron y tampoco dice cuáles eran los nombres de estos visitantes. Sin embargo, “magoi”, la palabra en griego con la que se habla de ellos en el evangelio, sirve de primera pista, ya que con esta se hacia referencia a una casta de sacerdotes persas y babilonios que se dedicaban al estudio de la astronomía, asegura Gálvez. Fue siglos después que estos magos fueron llamados también como reyes: en el siglo III ya Tertuliano, conocido por ser el padre del cristianismo latino, los mencionaba en sus textos como monarcas, exactamente como los reyes de Saba y Tarsis.

Además de sus títulos, lo que se precisó con el tiempo fue el número de magos que visitaron a Jesús. Al ser tres regalos los que se mencionan en Mateo –incienso, mirra y oro–, se asumió que fueron también tres reyes, aunque siglos atrás y en diferentes regiones se llegó a hablar de dos o hasta de doce. La tríada conformada por Melchor, Gaspar y Baltasar fue la que quedó arraigada en la tradición católica y se tienen registros pictóricos de ella que datan desde el siglo II: en la capilla griega de las Catacumbas de Priscila en Roma se encuentra la primera representación de los reyes, la cual se cree que tiene más de 1.900 años.

Y en cuanto sus nombres exactos, las primeras referencias a ellos provienen del siglo V y VI. De este último viene un mosaico que actualmente se encuentra ubicado en Ravena, Italia, que muestra a los tres reyes y que tiene sus nombres grabados.

¿Cómo se celebra el Día de los Reyes Magos?

Como explica Gálvez, litúrgicamente la celebración de los Reyes Magos se conoce en el catolicismo como la “Epifanía del Señor”, en la que se conmemora la manifestación de Jesucristo ante el mundo, simbolizada por la visita de los Reyes Magos. A su vez, los tres regalos hacen referencia a los dones del Mesías: el oro, a la realeza de Jesús; el incienso, a su divinidad; y la mirra, a su humanidad. Dentro del calendario litúrgico, la Epifanía es la penúltima gran celebración del tiempo de Navidad, un periodo que culmina con la fiesta del Bautismo de Jesús, que se celebra este domingo.

Este episodio hizo que estos tres personajes se convirtieran en algunos de los más conocidos de la fe católica. Según la tradición cristiana, después de su visita al Mesías fueron bautizados por Santo Tomás y consagrados como obispos. Más tarde –según explica el experto–, en el siglo IV, Santa Elena encontró sus restos en Persia; luego los trasladó a Constantinopla, de allí pasaron a Milán y, finalmente, a Colonia, Alemania, donde se encuentran actualmente en un relicario ubicado en la Catedral de Colonia.

Precisamente esta reliquia es uno de los principales atractivos en esta época para los peregrinos que continúan celebrando la tradición de los Reyes Magos. En Europa, uno de los países donde esta celebración tiene mayor relevancia es España, con cabalgatas en ciudades como Madrid y Barcelona y el intercambio de regalos entre familiares y amigos.

Aunque en Colombia la celebración no alcanza la magnitud de la española –años atrás a algunas personas sí les traían regalo los Reyes Magos–, esta es una celebración conocida dado que genera el primer festivo del año, (este año será el lunes 12 de enero).

Un caso llamativo es México, donde también se prepara la rosca de reyes, una receta de origen español. Además, en Tizimín, Yucatán, en el sureste del país, se encuentra el Santuario de los Santos Reyes, un importante sitio de peregrinación en estas épocas.

Utilidad para la vida